快訊

泰國與柬埔寨將立即且無條件停火 當地午夜0時生效

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

天雨路滑國道事故多 做好這些事避免水漂現象

桃園電子報／ 桃園電子報

近期國道接連發生自小客車於雨天因車速過快、自撞護欄進而釀成二次事故之憾事，造成4人死亡。經國道警察調查發現，除因雨天路滑導致車輛操作失控外，另夜間視線不佳及深夜時段注意力不集中等，也是釀成事故的肇事因素。

hs6f45f
國道車速快，一旦下雨，除了嚴重影響行車視線外，水漂現象更是潛在的巨大威脅。圖：讀者提供

警方指出，國道車速快，一旦下雨，除了嚴重影響行車視線外，水漂現象更是潛在的巨大威脅。所謂水漂現象，是指當車輛在積水路面高速行駛時，輪胎無法有效將其與路面之間的水排出，導致兩者之間形成一層水膜。此時，輪胎失去與路面的摩擦力，進而使車輛失去轉向和煞車的控制能力，造成打滑或失控。

為了避免水漂現象及其他夜間行車風險，警方提醒，保持輪胎良好狀態：定期檢查胎紋深度並確保胎壓正常；避免急踩煞車：行經積水路段或遇車輛打滑時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、穩握方向盤，控制行車方向，以減少打滑風險；加大安全距離：濕滑路面會增加煞車距離，請務必加大與前車的安全距離，預留充足的反應時間；開啟大燈：雨中及夜間行車時務必開啟大燈，提醒前後來車您的位置，增加行車辨識度；提高專注力：特別是深夜時段，精神不濟容易導致注意力不集中，增加反應時間。若感到疲倦，務必前往服務區休息，切勿疲勞駕駛；小心駕駛並避免變換車道：雨天及夜間視線不佳，請盡量保持在原車道行駛，避免不必要的變換車道，減少風險。警方呼籲，用路人，雨夜行車危機四伏，務必提高警覺，掌握上述正確的防禦駕駛技巧，從降速、專注、檢查車輛狀態做起，共同確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：天雨路滑國道事故多 做好這些事避免水漂現象

延伸閱讀：

  1. 男遭300公斤重機壓住動彈不得 龍潭警火速趕到場救援
  2. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐

國道 車道 風險 失控 桃園 自撞 死亡 警察

延伸閱讀

康橋校車隧道翻車事故 運安會指「車輛超速、車道磨光損壞」為主因

雨炸嘉縣台積電也淹水7村落積水逾50公分 縣府被罵翻翁章梁回應了

6小時下了300毫米雨量 雲林水林、口湖淹水最深30公分

台中豪雨狂襲 大甲一度停電、大安多處積淹水

相關新聞

康橋文山隧道校車翻覆...報告指「鋪面磨光」 北市回應了

康橋國際學校校車去年3月11日於北市文山隧道發生翻車事故，運安會今公布調查報告，認為翻車主因為車輛進入隧道後超速，及隧道...

北市7旬翁開勞斯萊斯「路口撞騎士」 疑驚嚇過度開上分隔島

78歲張姓老翁今天早上9點多開勞斯萊斯汽車要去上班，行經松山區健康路時，疑未注意前方路口車況，直接撞上腳踏車騎士17歲朱...

嘉市深夜大火母子2死 檢警相驗：死因不詳

嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，整棟陷入火海，並波及隔壁2戶，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，於...

雨炸嘉義...台電搶修人員也受困 縣消救生艇助脫困

豪大雨造成嘉義縣許多鄉鎮村落積淹水，少部分地區傳停電，一輛載有5名台電員工工程車冒雨前往搶修途中因積淹水受困，消防局據報...

去台中登山...6旬翁「失聯13天」 今尋獲疑似遺體

新北洪姓男子本月16日獨自到台中和平東卯山登山後失聯，至今已13天，台中市消防局派員連日搜尋，今天下午在屋我尾山溪谷發現...

嚴打機場黃牛遭質疑不符合比例原則 桃園分署解釋了

有法務部行政執行署桃園分署與內政部警政署航空警察局於上(6)月17日共商對策凝聚共識，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。