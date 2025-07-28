近期國道接連發生自小客車於雨天因車速過快、自撞護欄進而釀成二次事故之憾事，造成4人死亡。經國道警察調查發現，除因雨天路滑導致車輛操作失控外，另夜間視線不佳及深夜時段注意力不集中等，也是釀成事故的肇事因素。

國道車速快，一旦下雨，除了嚴重影響行車視線外，水漂現象更是潛在的巨大威脅。圖：讀者提供

警方指出，國道車速快，一旦下雨，除了嚴重影響行車視線外，水漂現象更是潛在的巨大威脅。所謂水漂現象，是指當車輛在積水路面高速行駛時，輪胎無法有效將其與路面之間的水排出，導致兩者之間形成一層水膜。此時，輪胎失去與路面的摩擦力，進而使車輛失去轉向和煞車的控制能力，造成打滑或失控。

為了避免水漂現象及其他夜間行車風險，警方提醒，保持輪胎良好狀態：定期檢查胎紋深度並確保胎壓正常；避免急踩煞車：行經積水路段或遇車輛打滑時，切勿急踩煞車，應鬆開油門、穩握方向盤，控制行車方向，以減少打滑風險；加大安全距離：濕滑路面會增加煞車距離，請務必加大與前車的安全距離，預留充足的反應時間；開啟大燈：雨中及夜間行車時務必開啟大燈，提醒前後來車您的位置，增加行車辨識度；提高專注力：特別是深夜時段，精神不濟容易導致注意力不集中，增加反應時間。若感到疲倦，務必前往服務區休息，切勿疲勞駕駛；小心駕駛並避免變換車道：雨天及夜間視線不佳，請盡量保持在原車道行駛，避免不必要的變換車道，減少風險。警方呼籲，用路人，雨夜行車危機四伏，務必提高警覺，掌握上述正確的防禦駕駛技巧，從降速、專注、檢查車輛狀態做起，共同確保行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：天雨路滑國道事故多 做好這些事避免水漂現象