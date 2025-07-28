康橋文山隧道校車翻覆...報告指「鋪面磨光」 北市回應了

康橋國際學校校車去年3月11日於北市文山隧道發生翻車事故，運安會今公布調查報告，認為翻車主因為車輛進入隧道後超速，及隧道車道鋪面因長期摩擦造成「磨光」損壞，導致車身失控。

北市新工處表示，目前國內針對市區道路鋪面尚無相關防滑檢測規範及檢測方式，運安會於文山隧道使用的英式擺錘進行抗滑檢測，屬單點式檢測，非連續式檢測，鋪面防滑檢測無相關規範標準值，故尚無法檢視以英式擺錘檢測鋪面抗滑的合理性。

新工處表示，北市文山隧道因民眾陳情剛性路面行車舒適度不佳，新工處已於2023年3月24日完成文山隧道南向隧道更新為柔性瀝青路面，北向隧道則已於去年6月28日完成更新為柔性瀝青路面。