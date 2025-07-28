康橋文山隧道校車翻覆...報告指「鋪面磨光」 北市回應了
康橋國際學校校車去年3月11日於北市文山隧道發生翻車事故，運安會今公布調查報告，認為翻車主因為車輛進入隧道後超速，及隧道車道鋪面因長期摩擦造成「磨光」損壞，導致車身失控。
北市新工處表示，目前國內針對市區道路鋪面尚無相關防滑檢測規範及檢測方式，運安會於文山隧道使用的英式擺錘進行抗滑檢測，屬單點式檢測，非連續式檢測，鋪面防滑檢測無相關規範標準值，故尚無法檢視以英式擺錘檢測鋪面抗滑的合理性。
新工處表示，北市文山隧道因民眾陳情剛性路面行車舒適度不佳，新工處已於2023年3月24日完成文山隧道南向隧道更新為柔性瀝青路面，北向隧道則已於去年6月28日完成更新為柔性瀝青路面。
對於運安會調查報告所提修訂市區道路養護手冊，新工處已於去年5月12日將剛性鋪面的道路巡檢及養護標準，列入新工處道路養護手冊。另考量行車舒適度，目前台北市已無隧道為剛性鋪面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言