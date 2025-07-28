北市男跟前妻吵架…持打火機縱火 被逮後在偵查隊呼呼大睡
62歲胡姓男子有毒品前科，昨天晚上疑跟前妻因故發生口角衝突，一氣之下持打火機點燃棉被，火勢一發不可收拾，警、消趕抵經逾半小時撲滅火勢，協助疏散同住大樓142人，有8人因嗆傷送醫、無大礙，警方在現場找到胡男，依準現行犯逮捕，警詢後依放火罪嫌移送法辦。
警、消昨天晚上9點32分獲報，大同區南京西路362號、靠近迪化街，一棟住商混合大樓12樓發生火警，火舌明顯竄出，消防人員緊急拉水線出動67人打火；起火當下，有報案人指認「有人縱火」，警方約晚上11點多，在事發現場逮捕涉嫌縱火的胡男。
警方調查，胡男跟前妻同住，疑因不滿前妻又要借錢給女性友人，再加上過去其他瑣事，一氣之下持打火機點燃家裡的棉被，前妻發現「家裡起火」匆忙逃離並報警。
胡男前妻事後越想越不對，不解家裡怎麼會有起火源，詢問之下懷疑是胡男縱火，再次報警指認，警方循線在火警現場逮捕胡男，他初步坦承犯行，但事後在偵查隊上呼呼大睡，警詢後被依放火罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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