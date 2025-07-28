聽新聞
0:00 / 0:00
嘉市深夜大火母子2死 檢警相驗：死因不詳
嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，整棟陷入火海，並波及隔壁2戶，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，於2樓尋獲42歲兒子送醫不治，另於3樓浴室尋獲67歲妻子明顯死亡。今天上午檢警相驗，死亡原因暫列不詳。
檢方表示，由於起火原因不明，2名死者分別在2樓、3樓發現，尚待火調報告查明起火原因，死亡原因暫列不詳。
嘉市消防局昨晚10時32分接獲報案指福州八街有住宅火警，派遣大量分隊人車前往救援，先從邊間戶的隔壁棟救出1男2女，邊間的68歲屋主獲救，有10%二度灼傷，他表示還有2人受困在屋內。
消防人員於10時58分控制火勢後，11時13分在2樓救出躺臥於臥室地板的42歲孫姓男子，但失去生命跡象，救護人員持續CPR並送嘉榮急救，仍於今凌晨零時半許宣告不治。
11時16分火勢撲滅，消防人員持續搜索，於3樓浴室尋獲屋主67歲陳姓妻子，但明顯死亡，並未送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言