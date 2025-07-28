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嘉市深夜大火母子2死 檢警相驗：死因不詳

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，整棟陷入火海，並波及隔壁2戶，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，於2樓尋獲42歲兒子送醫不治，另於3樓浴室尋獲67歲妻子明顯死亡。今天上午檢警相驗，死亡原因暫列不詳。

檢方表示，由於起火原因不明，2名死者分別在2樓、3樓發現，尚待火調報告查明起火原因，死亡原因暫列不詳。

嘉市消防局昨晚10時32分接獲報案指福州八街有住宅火警，派遣大量分隊人車前往救援，先從邊間戶的隔壁棟救出1男2女，邊間的68歲屋主獲救，有10%二度灼傷，他表示還有2人受困在屋內。

消防人員於10時58分控制火勢後，11時13分在2樓救出躺臥於臥室地板的42歲孫姓男子，但失去生命跡象，救護人員持續CPR並送嘉榮急救，仍於今凌晨零時半許宣告不治。

11時16分火勢撲滅，消防人員持續搜索，於3樓浴室尋獲屋主67歲陳姓妻子，但明顯死亡，並未送醫。

嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，消防局拉水線灌救。記者李宗祐／攝影
嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，消防局拉水線灌救。記者李宗祐／攝影
嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，消防局拉水線搶救。記者李宗祐／攝影
嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，消防局拉水線搶救。記者李宗祐／攝影
消防救護人員於２樓救出42歲男子，但失去生命跡象，救護人員持續CPR並送嘉榮急救，仍於今凌晨零時半許宣告不治。圖／翻攝畫面
消防救護人員於２樓救出42歲男子，但失去生命跡象，救護人員持續CPR並送嘉榮急救，仍於今凌晨零時半許宣告不治。圖／翻攝畫面
嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，深夜火勢熊熊駭人。記者李宗祐／攝影
嘉義市福州八街1處3樓4加蓋透天厝昨晚發生火警，深夜火勢熊熊駭人。記者李宗祐／攝影

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