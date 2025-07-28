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網揭駕駛疑抱女童開車致雪隧塞車 警：最重罰3.6萬

中央社／ 記者王朝鈺宜蘭28日電

民眾日前行經國道5號時，驚見隔鄰車道駕駛一邊開車，大腿疑坐著女童，發文批評雪山隧道因這名駕駛而塞車；警方表示，駕駛行為明顯違規，依法最高可處3萬6000元罰鍰。

網友26日中午在社群平台Threads發文，並上傳一段13秒影片，顯示隔鄰車道一輛水藍色掀背車內，女童疑坐駕駛大腿上，與駕駛面對面，發文網友說，「整個雪隧因為你塞車，開車抱小孩是怎樣啦？要不要檢舉你，我的脆居然po這種東西，實在太生氣」。

網友留言回應，小孩沒坐在汽車安全座椅，已夠誇張，還直接在駕駛座；另有網友說，不要開出來害人；不過，也有民眾推測孩子在車上哭鬧，駕駛不得不如此，但也真的太危險了。

國道第九公路警察大隊今天表示，目前尚未接獲相關案件檢舉，這名駕駛行為雖明顯違規，但沒有明確違規日期及時間，地點也難辨識，建議可以補正資訊，再將影像傳至國道公路警察局網站檢舉專區提出檢舉。

國道九隊指出，這名駕駛違規行為，可依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕駛汽車以其他危險方式駕車，處新台幣6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛；因而肇事者，吊銷駕駛執照。

國道 塞車

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