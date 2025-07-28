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開鐵工廠卻接單量身訂做非法獵槍 南投男遭逮送辦

中央社／ 南投縣28日電

林姓男子經營鐵工廠，利用多年金屬加工經驗製造非法獵槍，還能配合客戶指定槍管長短、口徑等；南投警先查獲蔡男非法持有獵槍，溯源破獲林男地下兵工廠，再往下查出買家流向。

南投縣警察局刑事警察大隊日前查獲未具原住民身分蔡男非法持有土製獵槍，蔡嫌供稱向69歲林男購買，刑警大隊報請南投地方檢察署檢察官吳慧文指揮，擴大溯源偵辦，進一步查獲林男在水里鄉開設小型鐵工廠卻違法製造獵槍，如同地下兵工廠。

南投縣警察局今天發布新聞稿表示，林嫌1手臂裝義肢，行動略不便，卻無師自通以多年金屬加工經驗，製造獵槍槍管、槍機拉柄、扳機等零件，由於技術出眾、口碑好，還能配合買家指定槍管長短、口徑、槍柄種類等，量身訂做不同規格獵槍，組合後販賣。

南投縣警察局表示，專案小組跟監蒐證後，持南投地方法院核發搜索票前往林嫌住處搜索，在鐵工廠內起獲鑽床、車床、銑溝機、電銲機、砂輪機、切割機、高速砂輪切斷機、通槍條、管刷、鋼管刷、喜得釘、鋼珠、填彈器、槍機拉柄頭、扳機、購買明細等證物。

警方再循線查出獵槍販售流向，分別至台中市龍井區、烏日區、西屯區、南投縣信義鄉等處，查獲林嫌所販賣下游買家獵槍7把，全案詢後依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例，移送南投地檢署偵辦。

客戶 警察 南投縣

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