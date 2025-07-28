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五楊高架桃園段驚險車禍！遊覽車突鬼切車道 轎車失控撞護欄

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一起驚險車禍，一輛遊覽車原在外側車道行駛，途中因未確實察看車況，突變換車道導致左側一輛小客車失控偏離車道，車身嚴重搖晃隨即車頭撞擊護欄，所幸無人受傷。

國道警方指出，昨下午2時15分左右接獲通報，國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段發生2輛車事故，53歲董姓男子駕駛營大客車，行駛於國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段，疑似變換車道不當，造成小客車42歲林姓女駕駛車輛失控撞擊內側護欄肇事。

警方表示，該起事故現場無人受傷，以線上指導當事人依簡易事故自行排除，然而林女到分隊後表示撞擊後身體不適，所幸有依規定繫上安全帶，未受到嚴重傷害，事後再自行就醫，2車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警方呼籲，駕駛應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再打方向燈並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶。

國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一輛遊覽車突變換車道，擦撞左側一輛小客車，造成小客車失控偏離車道撞擊護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一輛遊覽車突變換車道，擦撞左側一輛小客車，造成小客車失控偏離車道撞擊護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一輛遊覽車突變換車道，擦撞左側一輛小客車，造成小客車失控偏離車道撞擊護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一輛遊覽車突變換車道，擦撞左側一輛小客車，造成小客車失控偏離車道撞擊護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一輛遊覽車突變換車道，擦撞左側一輛小客車，造成小客車失控偏離車道撞擊護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一輛遊覽車突變換車道，擦撞左側一輛小客車，造成小客車失控偏離車道撞擊護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一輛遊覽車突變換車道，擦撞左側一輛小客車，造成小客車失控偏離車道撞擊護欄。記者周嘉茹／翻攝
國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨下午發生一輛遊覽車突變換車道，擦撞左側一輛小客車，造成小客車失控偏離車道撞擊護欄。記者周嘉茹／翻攝

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