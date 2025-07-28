國1苗栗銅鑼昨夜大雷雨9輛連環事故 1家人1死3傷好慘

國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上路段昨天深夜大雷雨中，發生9輛大、小車子連環車禍，造成1死6傷，其中一輛轎車前後夾擊，車內1家4口太太死亡，丈夫及2名小孩受傷最慘，全案由檢警進一步處理中。

苗栗縣政府消防局昨天深夜11點41分接獲報案，國道1號136.4公里銅鑼鄉北上路段發生連環車禍，銅鑼、三義分隊人車趕往救援，救出1名孩童脫困，共將7人送醫，其中方姓女乘客（50歲）因傷重不治。

國道警察二大隊初步調查，大雷雨中發生9輛車連環撞，趙姓女子（40歲）駕駛轎車行駛在國1銅鑼北上外側車道，因天雨路滑致車輛失控撞擊外、內側護欄後，停在內側車道，後方車輛紛紛閃避。

許姓男子（50歲）駕駛轎車追撞賴姓男子（35歲）駕駛轎車，再推撞温姓男子（40）駕駛自小客車，及停在內側車道的趙女駕駛轎車，陳男（41歲）駕駛轎車再追撞許男駕駛自轎車，再往前推撞賴男、趙女及孫姓男子（37歲）駕駛轎車。

隨後黃姓男子（28歲）駕駛營大貨車追撞孫男轎車，潘姓男子（37歲）駕駛轎車追撞羅姓男子（27歲）駕駛轎車及陳男轎車，9車連環車禍造成許男太太方女傷重送醫不治，其餘6人受輕傷，警方檢測各車駕駛人酒測值均為零。