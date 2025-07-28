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衝撞畫面曝！高雄男駕車刷倒路邊6機車 酒測值驚人被2警攙扶進警所
許姓男子今天凌晨零時10分駕車行經高市大昌一路，突衝撞停放路邊6輛機車，許男未受傷下車查看，警方獲報到場，聞到他身上濃厚酒味，許無法正常應答，經警酒測超過每公升0.92毫克，被上銬帶回，2警一路攙扶進警所。
三民二警分局調查，許姓男子（48歲）今天凌晨零時10分駕車行經三民區大昌一路西向東方向，突然車子向右偏移，衝撞停放路邊6輛機車，所幸無波及其他人受傷。
許男肇事後，一度下車查看，隨後又走到車旁，警方獲報到場，聞到許男身上飄散濃厚酒味，對警方問話，無法正常回答，警方對他實施酒精呼氣測試，呼氣酒精濃度超過每公升0.92毫克。
警方將許男依現行犯上銬逮捕，帶回警所時，許男爛醉一度無法行走，男女員警左右攙扶走進派出所；警詢後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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