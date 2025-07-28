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國1遊覽車鬼切 釀小客車失控自撞

桃園電子報／ 桃園電子報

國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段昨(27)日下午14時15分許，有一台遊覽車疑似未注意車況就突然變換車道，導致左後方的小客車為了閃避而失控自撞護欄。國道警察表示，所幸小客車駕駛42歲林姓女子有繫好安全帶，僅有身體不適，沒有嚴重傷勢。

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遊覽車疑似未注意車況就突然變換車道，導致左後方的小客車為了閃避而失控自撞護欄。圖：讀者提供

國道警察表示，53歲董姓男子駕駛營大客車，行駛於國道1號五楊高架北向50.7公里桃園路段，疑似變換車道不當，造成小客車輛失控撞擊內側護欄肇事，事故由當事人自行排除。林女到分隊後表示撞擊後身體不適，所幸有依規定繫上安全帶未受到嚴重傷害，事後再自行就醫。經警方實施酒測，當事人酒測值均為0，詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。

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詳細肇事原因尚待警方進一步調查釐清。圖：讀者提供

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】國1遊覽車鬼切 釀小客車失控自撞

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