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回響／台中社工推圓夢發財車 獲衛福部表揚「社會安全網績優人員」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

本報在去年9月刊登「少事法修法上路配套未到位」的陽光行動專題報導，其中提到台中市少輔會社工邱莞蓁推動「圓夢發財車」，藉此搶救曝險少年，拉回社會正軌，邱近日獲得衛福部表揚為「社會安全網績優人員」，26日由衛福部政務次長呂建德表揚。

台中市少年警察隊表示，少輔會社工邱莞蓁獲得衛福部頒發「社會安全網績優人員」殊榮，26日在衛福部接受衛福部政務次長呂建德表揚，邱畢業於嘉南藥理大學社會工作系，從事社工超過12年，足跡遍及托育、身障、弱勢家庭與青少年輔導等多元領域，累積深厚的實務經驗。

台中市少年隊表示，邱莞蓁近年來加入少輔會後，更將心力投注於青少年服務，設計各式團體課程，融合情緒管理、法律教育與毒品防制等主題，引導少年們從迷惘中重新找到方向。

少年隊指出，邱莞蓁的「圓夢發財車」計畫是以個案需求為核心，透過社工親自評估，每次活動以一組家庭為單位、一戶一活動，從實地評估、願望清單討論，到活動規畫與出行安排，每個細節都量身打造，利用情境式體驗設計、活動即輔導等執行亮點，「讓少年與家人一起出發，也一起靠岸」。

台中市少年輔導委員會一年輔導約100位「曝險少年」，試圖拉回迷途學子，少輔會社工邱莞蓁前年收到大里區16歲少年個案，少年在母親癌逝後，數度擔任車手，法院裁定收容，監護人是少年外婆，但已行同陌路。

邱深入瞭解，外婆因女兒罹癌與孫有心結，她充當祖孫聯繫的橋樑，終在去年六月，說服外婆前往收容機構探視孫，化解心結，祖孫隔著接見室玻璃落淚，孫子承諾「跟阿嬤一起」，也是少輔會首創「圓夢發財車」計畫的成功首案。

本報陽光行動專題曾報導台中市少輔會社工邱莞蓁（右），推動圓夢發財車計畫，邱近日獲得衛福部政次呂建德（左）頒獎為社會安全網績優人員。圖／台中市警局提供
本報陽光行動專題曾報導台中市少輔會社工邱莞蓁（右），推動圓夢發財車計畫，邱近日獲得衛福部政次呂建德（左）頒獎為社會安全網績優人員。圖／台中市警局提供

社工 少輔會 衛福部

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