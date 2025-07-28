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高雄燒烤店員工疑疲勞駕駛半夜衝撞路邊車 倒楣車主生財工具毀了
陳姓男子今天凌晨3時駕車行經高市五甲二路，疑精神不濟駛入對向車道，撞及停放路邊的自小貨車，致小貨車擋風玻璃整片碎裂、左側車身被撞凹，連門都無法開，陳的車頭毀損；劉男半夜聽巨響，外出查看見見生財工具被撞毀，當場傻眼。
鳳山警分局指出，陳姓男子（40歲）今天凌晨3時許駕駛現代Tucson新款的休旅車沿五甲二路東向西行駛，疑因精神不濟，駛入對向車道，撞擊停放路邊的劉姓男子（44歲）所有的自小貨車，並波及一旁住戶張姓女子（47歲）的鐵捲門及花盆。
半夜巨大撞擊聲響，將劉男驚醒，下樓查看，才發現生財工具的小貨車擋風玻璃整片碎裂、左側車身被撞凹，連門都無法開，當場傻眼。
肇事的陳男車頭嚴重毀損，所幸陳男僅手部輕傷，未就醫；警方對陳施以酒測，無酒駕行為；陳稱是燒烤店員工，下班後返回台南看父母，又開車回住處，精神不濟才撞車；詳細肇因由交通大隊判定釐清。
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