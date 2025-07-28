涉酒駕擦撞路旁6機車 高雄男遭逮送辦
許姓男子今天凌晨涉酒後開車，行經高雄市三民區時，車輛向右偏移擦撞停放路邊6輛機車，所幸沒有造成人員受傷受困，許男遭警方以現行犯逮捕，全案依公共危險等罪嫌偵辦。
高雄市警察局三民第二分局警方說明，48歲許男凌晨0時10分許開車沿大昌一路由西向東直行，車輛因故向右偏移，擦撞6輛停放路邊機車，幸無人受傷。
警方表示，獲報到場對許男實施檢測，發現許男呼氣酒精濃度超過每公升0.25毫克，將許男以現行犯逮捕，並依公共危險等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。
經警方初步研判，許男涉嫌違反道路交通安全規則第94條第3項規定，及道路交通管理處罰條例第35條1項1款，可處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管汽車及吊扣其駕駛執照1至2年，至於肇因將由交通大隊分析研判。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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