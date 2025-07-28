影／又是你！台中警抓機車賊發現老面孔…還醉醺醺罪加一等

台中市第二警分局永興所在10日凌晨獲報，有一輛機車失竊，調閱監視器後發現，竊賊在西屯區行駛，趕緊前往攔查，警員攔下竊賊後，發現是之前剛行竊機車落網的鄧男，且鄧男還醉醺醺的模樣，經酒測後確認超標，分依竊盜、公共危險罪送辦。

第二警分局永興所10日凌晨2時許獲報，停在北區北屯路、梅亭街口的機車遭竊，警方展開調查，調閱車牌辨識系統掌握行車軌跡，通報線上警網加強攔查，鎖定可疑車輛已行經西屯區。

警員陳治平、王柏鈞在文華路一帶發現該輛失竊機車，進行攔查，涉案竊賊見警臨檢，顯得神色慌張，辯稱「車子跟朋友借的」。

警方追問友人細節時，竊賊支吾其詞，警方調查身分時，認出涉案鄧姓男子（32歲）即是之前另起竊案竊賊，直呼「怎麼又是你」，且鄧受檢時渾身酒氣，警方依法酒測，發現鄧男酒精濃度超標，依竊盜、公共危險送辦。

經查，被害王姓機車車主將機車停放於超商前時未拔鑰匙，才讓鄧男有機可乘，趁深夜四下無人將機車騎走代步。

第二警分局長鍾承志呼籲，請市民務必養成良好的防竊習慣，離開車輛時「隨手拔鑰匙」、「上鎖確實」，別讓竊賊有可趁之機；另特別提醒民眾，千萬別心存僥倖，酒後不只不能開車，連騎車都會觸法，別讓一時失慮變成一生遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康