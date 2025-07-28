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酒後口角持刀傷同事 男子遭高市警函送偵辦

中央社／ 高雄28日電

陳姓男子與周姓同事疑在工作上彼此不合，2人今天凌晨在高雄市鳳山區租屋處酒後發生口角，陳男持藍波刀砍傷對方，周男送醫後無大礙，全案依殺人未遂、恐嚇等罪嫌函送偵辦。

高雄市警察局鳳山分局警方說明，34歲陳男與34歲周男為同事，2人分別在鳳山區王生明路上租房，雙方在工作上可能互相有齟齬，凌晨1時許在租屋處酒後發生口角糾紛，陳男持藍波刀朝周男揮砍約3下，造成對方左手手指割傷，送醫無大礙。

警方表示，陳男訊後遭依殺人未遂、恐嚇等罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，若遇糾紛，應以理性態度溝通，循平和處理方式解決，勿因一時情緒失控衍生衝突而觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

同事 高雄市 殺人未遂

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