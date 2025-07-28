快訊

德國火車出軌釀3死多人重傷！現場畫面曝光 疑土石流釀禍

持續豪大雨！雲林縣水林鄉緊急停班停課

戰場秘密客！德國研發「間諜蟑螂」協助作戰

國1苗栗銅鑼大雷雨中8車連環撞 6人送醫1人死亡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地區昨天深夜大雷雨國道1號銅鑼鄉北上路段發生8車連環撞，4名大人、2名孩童送醫，其中，50歲方姓女子到院前失去呼吸及心跳（OHCA），搶救仍傷重不治，其餘治療後並無大礙，全案由國道警方進一步調查處理中。

苗栗縣政府消防局昨天深夜11點43分接獲報案，國道1號136公里銅鑼鄉北上路段發生事故，調派第一救災救護大隊銅鑼、三義分隊人車趕往救援，現場大雷雨，8車連環撞一片凌亂，消防人員救出1名孩童脫困。

連環車禍中，50歲方女到院前失去呼吸心跳，醫護人員搶救至今天凌晨1點，仍宣告不治，另有1名孕婦、2名孩童及2名男性送醫，緊急治後後並無大礙詳細事故原因由國道警方進一步調查處理中。

國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上路段昨天深夜大雷雨中8車連環撞，現場一片凌亂，4名大人、2名孩童送醫，50歲方姓女子傷重不治。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上路段昨天深夜大雷雨中8車連環撞，現場一片凌亂，4名大人、2名孩童送醫，50歲方姓女子傷重不治。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上路段昨天深夜大雷雨中8車連環撞，現場一片凌亂，4名大人、2名孩童送醫，50歲方姓女子傷重不治。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上路段昨天深夜大雷雨中8車連環撞，現場一片凌亂，4名大人、2名孩童送醫，50歲方姓女子傷重不治。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上路段昨天深夜大雷雨中8車連環撞，現場一片凌亂，4名大人、2名孩童送醫，50歲方姓女子傷重不治。圖／民眾提供
國道1號苗栗縣銅鑼鄉北上路段昨天深夜大雷雨中8車連環撞，現場一片凌亂，4名大人、2名孩童送醫，50歲方姓女子傷重不治。圖／民眾提供

OHCA 國道 查處 車禍 大雷雨

延伸閱讀

疑遭離岸流捲走…苗栗竹南龍鳳漁港戲水失蹤少年 尋獲已成冰冷遺體

15歲少年昨苗栗竹南沙灘戲水遭浪捲走 下午海面上尋獲遺體

上班注意！3縣市大雷雨轟1個半小時 慎防劇烈降雨、雷擊

台中傍晚下起大雷雨多區淹水警戒 南屯路樹倒塌砸一車

相關新聞

國1苗栗銅鑼大雷雨中8車連環撞 6人送醫1人死亡

苗栗地區昨天深夜大雷雨，國道1號銅鑼鄉北上路段發生8車連環撞，4名大人、2名孩童送醫，其中，50歲方姓女子到院前失去呼吸...

高雄1月內6起重大死亡車禍 4死者高齡73歲至86歲、2人疑闖紅燈喪命

高雄市從6月27日至7月27日1個月內至少發生6起死亡車禍，6名死者中有4人是年齡介於73歲至86歲高齡者，其中兩名老翁...

北市大同區深夜竄火…急疏散142人 竟是大樓住戶「放火燒自己家」

台北市大同區南京西路362號、靠近迪化街，一棟住商混合大樓12樓昨天晚上9點32分發生火警，火舌明顯竄出，消防人員獲悉，...

嘉市福州八街透天厝深夜大火 父逃出、母子受困釀2死

嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，幾乎整棟陷入火海，並波及隔壁，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，待火勢控制，於2樓尋獲41歲兒子無生命跡象，送醫不治，另於3樓浴室尋獲66歲妻子明顯死亡。

新竹雙龍瀑布溯溪意外！教練救學員 反捲翻滾流溺斃

四十五歲莊姓溯溪教練昨在新竹縣五峰鄉雙龍瀑布帶團，疑因搶救遭大水沖走的學員，遭翻滾流捲入溺水，失去生命跡象，學員則被另名...

戲水疑遭離岸流捲走 15歲少年遺體尋獲

六名高中生前天結伴到苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港風跡沙灘戲水，其中十五歲吳姓少年疑遭離岸流捲走，歷經一夜搜救，昨下午在失蹤處北邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。