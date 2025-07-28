國1苗栗銅鑼大雷雨中8車連環撞 6人送醫1人死亡

苗栗地區昨天深夜大雷雨，國道1號銅鑼鄉北上路段發生8車連環撞，4名大人、2名孩童送醫，其中，50歲方姓女子到院前失去呼吸及心跳（OHCA），搶救仍傷重不治，其餘治療後並無大礙，全案由國道警方進一步調查處理中。

苗栗縣政府消防局昨天深夜11點43分接獲報案，國道1號136公里銅鑼鄉北上路段發生事故，調派第一救災救護大隊銅鑼、三義分隊人車趕往救援，現場大雷雨，8車連環撞一片凌亂，消防人員救出1名孩童脫困。