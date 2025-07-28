高雄1月內6起重大死亡車禍 4死者高齡73歲至86歲、2人疑闖紅燈喪命

高雄市從6月27日至7月27日1個月內至少發生6起死亡車禍，6名死者中有4人是年齡介於73歲至86歲高齡者，其中兩名老翁分別騎單車和徒步疑闖紅燈穿越路口遭大型重機和轎車撞飛不治；另有3起和大車有關，73歲老翁駕預拌混凝土車翻覆至內門山坡下不治。

高雄市A1死亡車禍交通事故今年至7月20日為止，共發生至少74件死亡車禍，官方稱比去年同期減少11件、11人；從6月27日至7月27日為止，登上媒體版面的死亡車禍共有6起，件件怵目驚心。

6起死亡車禍，有4人是高齡者，年齡介於73歲至86歲；其中86歲張姓老翁於6月27日上午7時騎腳踏車疑闖越六合一路與南華路口的紅燈，遭騎乘大型重型機車的汪姓男子撞上，張翁人車噴飛，送醫不治。

此外，73歲的黃姓老翁7月1日下午2時許駕駛預拌混凝土失控翻覆至內門區的山坡下，深達10公尺，直到被竹林擋下，但整輛車四輪朝天翻覆破碎，黃翁被壓在車底，救出時已無生命跡象，經送醫不治。

高雄市九如一路7月18日上午9時10分發生死亡車禍，駕駛大貨車的70歲林姓老翁沒煞車，追撞前方78歲騎機車的柯姓老翁，導致柯整個人滾入車底遭輾，右腳被壓扁、露出骨頭，當場慘死。

高雄港碼頭工人譚姓男子7月22日凌晨開車回家，途經高市苓雅區成功一路與永興街口，疑未注意79歲林姓老翁走行人穿越道過馬路，撞上疑闖紅燈的林翁，林翁送醫後1個多小時不治。

此外，李姓女子於7月24日凌晨零時30分從高雄前鎮加工區夜班下班，騎機車返回林園區住處，疑精神不濟，在每天必經的回家之路的新生路撞擊停在路邊的自小貨車，人噴飛後安全帽脫落，頭部受創，送醫不治。