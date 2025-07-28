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北市大同區深夜竄火...急疏散142人 竟是大樓住戶「放火燒自己家」
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台北市大同區南京西路362號、靠近迪化街，一棟住商混合大樓12樓昨天晚上9點32分發生火警，火蛇明顯竄出，消防人員獲悉，緊急拉水線出動67人打火，逾半小時撲滅火勢，8人受嗆傷送醫。由於有報案人指認「有人縱火」，警方在現場逮捕涉嫌縱火的62歲胡姓男子，目前停止夜間偵訊，犯案動機待釐清。
據了解，起火當下胡男的同居人就匆忙報警稱「有人縱火」，事後果然發生火警，警方找到犯案後仍在現場徘徊的胡男，初步瞭解，胡男疑因情緒不穩，在住處玩火才闖禍，昨天晚上11點多被依準現行犯逮捕，全案朝放火罪偵辦。
北市消防局表示，起火大樓是住宅用途，起火戶為燒損家具，燃燒面積約40平方公尺，共疏散大樓142人（57男85女）。
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