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嘉市福州八街透天厝深夜大火 父逃出、母子受困釀2死

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

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嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，幾乎整棟陷入火海，並波及隔壁，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，待火勢控制，於2樓尋獲41歲兒子無生命跡象，送醫不治，另於3樓浴室尋獲66歲妻子明顯死亡

當地福民里長陳金川說，該屋平時為一對雙親及兒子同住，先前從事瓦斯，但現已經沒在做了，而當時屋主告知，兒子在2樓、妻子在3樓。

據了解，被報案失火為邊間的透天厝，是3層樓透天再鐵皮加蓋1層，消防人員趕抵時，已全面燃燒、冒出熊熊火煙，連1樓鐵門都可見清楚火光，且從頂樓鐵皮加蓋處往旁邊兩戶延燒，總計3棟陷入火海。

嘉市消防局晚間10時32分接獲報案指福州八街有住宅火警，派遣大量分隊人車前往救援，先從邊間戶的隔壁棟救出1男2女，邊間的68歲屋主獲救，有10%二度灼傷，他表示還有2人受困在屋內。

消防人員於10時58分控制火勢後，11時13分在2樓救出屋主的男子，但失去生命跡象，救護人員持續CPR並送嘉榮急救，仍於今凌晨零時半許宣告不治。

11時16分火勢宣告撲滅，消防人員持續搜索，於3樓浴室尋獲屋主妻子，但明顯死亡，並未送醫。詳細起火原因待釐清。

嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，延燒總計3戶陷入火海，被報案起火為邊間戶，消防人員於2樓尋獲1男子無生命跡象、3樓浴室尋獲女子明顯死亡。記者李宗祐／翻攝
嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，延燒總計3戶陷入火海，被報案起火為邊間戶，消防人員於2樓尋獲1男子無生命跡象、3樓浴室尋獲女子明顯死亡。記者李宗祐／翻攝
嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，延燒總計3戶陷入火海，被報案起火為邊間戶，消防人員於2樓尋獲1男子無生命跡象、3樓浴室尋獲女子明顯死亡。記者李宗祐／翻攝
嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，延燒總計3戶陷入火海，被報案起火為邊間戶，消防人員於2樓尋獲1男子無生命跡象、3樓浴室尋獲女子明顯死亡。記者李宗祐／翻攝
嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，延燒總計3戶陷入火海，被報案起火為邊間戶，消防人員於2樓尋獲1男子無生命跡象、3樓浴室尋獲女子明顯死亡。記者李宗祐／翻攝
嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，延燒總計3戶陷入火海，被報案起火為邊間戶，消防人員於2樓尋獲1男子無生命跡象、3樓浴室尋獲女子明顯死亡。記者李宗祐／翻攝
嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，延燒總計3戶陷入火海，被報案起火為邊間戶，消防人員於2樓尋獲1男子無生命跡象、3樓浴室尋獲女子明顯死亡。記者李宗祐／攝影
嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，延燒總計3戶陷入火海，被報案起火為邊間戶，消防人員於2樓尋獲1男子無生命跡象、3樓浴室尋獲女子明顯死亡。記者李宗祐／攝影

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