嘉市福州八街透天厝起火 1男無生命跡象 還有1人受困搜索中
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嘉義市福州八街1處3樓透天厝晚間10時半失火，冒出大量火煙，幾乎整棟陷入火海，鐵捲門可見熊熊火光，嘉市消防局人車趕抵，發現延燒3戶，先救出隔壁棟3人，起火戶則救出1名男子，已無生命跡象，據了解還有1人受困在內，消防員正搜索中。
此火警波及3戶，消防人員從隔壁棟救出的1男2女，2女送醫，目前無大礙。
現場人士告知消防人員，起火戶2樓和3樓各有1人，消防員從2樓尋獲男子，已失去生命跡象，正搜尋3樓受困者。
嘉市消防局晚間10時32分接獲報案，福州八街有住宅火警，立即派遣第一、湖內、德安車組及東區91等分隊人車前往救援，消防救護人員抵達現場，布水線灌救，火勢往旁邊延燒，總計3戶；消防員一度已控制讓房屋外觀看不出火煙，突然頂樓又竄出火苗，持續搶救中。
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