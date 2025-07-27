嘉市福州八街透天厝起火 1男無生命跡象 還有1人受困搜索中

嘉義市福州八街1處3樓透天厝晚間10時半失火，冒出大量火煙，幾乎整棟陷入火海，鐵捲門可見熊熊火光，嘉市消防局人車趕抵，發現延燒3戶，先救出隔壁棟3人，起火戶則救出1名男子，已無生命跡象，據了解還有1人受困在內，消防員正搜索中。

此火警波及3戶，消防人員從隔壁棟救出的1男2女，2女送醫，目前無大礙。

現場人士告知消防人員，起火戶2樓和3樓各有1人，消防員從2樓尋獲男子，已失去生命跡象，正搜尋3樓受困者。