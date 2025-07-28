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新竹雙龍瀑布溯溪意外！教練救學員 反捲翻滾流溺斃

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

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莊姓溯溪教練昨在雙龍瀑布帶團，疑因搶救學員遭翻滾流捲入溺水，救難人員歷時一小時搬運莊男送醫。圖／新竹縣消防局提供
莊姓溯溪教練昨在雙龍瀑布帶團，疑因搶救學員遭翻滾流捲入溺水，救難人員歷時一小時搬運莊男送醫。圖／新竹縣消防局提供

四十五歲莊姓溯溪教練昨在新竹縣五峰鄉雙龍瀑布帶團，疑因搶救遭大水沖走的學員，遭翻滾流捲入溺水，失去生命跡象，學員則被另名同行教練救起。救難人員下切溪谷，歷時一小時搬運莊男送醫，家屬接獲噩耗，忍痛放棄急救。事發原因待檢警相驗釐清。

新竹縣消防局指出，昨上午十一時許獲報，一間企業社在五峰鄉辦理雙龍瀑布溯溪行程，包括兩名教練及六名學員，其中莊姓男教練遭水流捲入。

據了解，當時一行八人正在溯溪，其中一名學員遭大水沖走，莊姓教練見狀立刻上前要拉人，兩人同時遭大水捲入，另一名同行教練加入救援，先拉起學員，但一直找不到莊男身影，直到莊男被同行者拉出水面時，已無生命跡象，雖不斷進行ＣＰＲ，仍不樂觀。

雙龍瀑布為典型峽谷地形、地勢險峻，擔心午後恐有陣雨，消防局出動十七名消防員、兩名義消前往搶救。救難人員從產業道路下切進入溪谷，接觸到莊男後，再以捲式擔架固定搭配繩索架設拖拉，一路逆流溯溪，還需橫跨溪流等複雜地勢。

前後歷時一小時，搬運莊男到產業道路，緊急送台北榮民總醫院新竹分院，家屬最後忍痛決定讓莊男「自然地走」。

五峰消防分隊說明，近日新竹山區局部降雨，溪流水位較平時略高，雙龍瀑布一帶為熱門的溯溪地形，該團隊具備溯溪經驗。此次事故發生於小型翻滾流區，該處因地形落差，形成水流翻攪、內部循環的特性，類似「沸水翻滾」狀態。

上月底新竹縣五峰鄉上坪溪才發生廖姓醫師不慎在急流翻舟，遭暗流吸入溺斃意外，昨再發生溯溪教練溺斃，已是一個月內第二起溺水事故。新竹縣消防局呼籲，夏季戲水活動頻繁，民眾務必時時留意地形與水流變化，確保活動安全。

溯溪 雙龍瀑布

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