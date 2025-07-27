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嘉市深夜火警 已救出3民眾

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

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嘉義市福州八街晚上傳火警，嘉義市消防局據報派遣分隊趕往灌救，現場為一處3樓透天厝，黑夜裡熊熊火光從住宅鐵捲門內冒出十分駭人，消防員緊急協助3名民眾脫困，傳仍有人員受困，持續搶救中。

嘉義市消防局今天晚上10時32分接獲報案，福州八街有住宅火警，立即派遣第一、湖內、德安車組及東區91等分隊人車前往救援，消防救護人員抵達現場，布水線灌救，並及時救出3名民眾，由於火勢猛烈，持續搶救中。

嘉義市區晚上傳火警，黑夜裡熊熊火光從住宅鐵捲門內冒出十分駭人，消防員緊急協助3名民眾脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義市區晚上傳火警，黑夜裡熊熊火光從住宅鐵捲門內冒出十分駭人，消防員緊急協助3名民眾脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義市區晚上傳火警，黑夜裡熊熊火光從住宅鐵捲門內冒出十分駭人，消防員已協助3名民眾脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義市區晚上傳火警，黑夜裡熊熊火光從住宅鐵捲門內冒出十分駭人，消防員已協助3名民眾脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義市區晚上傳火警，嘉義市消防局消防員拉水線灌救。記者李宗祐／翻攝
嘉義市區晚上傳火警，嘉義市消防局消防員拉水線灌救。記者李宗祐／翻攝

嘉義 透天厝

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