星期評論／鞭長莫及？ 直播主之亂何時終結

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕俗稱保母車的「阿法」休旅車，被連開12槍，當時他與妻子在車內未受傷。記者魯永明／翻攝 嘉義網紅鳳梨近日在街頭遭開12槍，回顧6年前，網拍直播主連千毅不滿挨批，引發砸店、開槍等一連串治安事件，內政部當時說會掌握黑道背景直播主，迄今網紅產業持續成長，涉入刑案者更層出不窮，「直播主之亂」何時才能終結？

政府對於網紅處於被動接招，檢警針對觸及公然侮辱、誹謗甚至組織犯罪等發動偵辦，網紅廣告不實則依公平交易法裁罰，只是網路平台和網紅本人只求流量，對「擦邊球」都能忽視，光直播主脫口髒話，社會彷彿習以為常，幾無內控機制。

2019年，直播拍賣創造話題的連千毅，不滿經營寵物店直播主鄭又仁批評，便出言恐嚇，鄭也率眾到他的直播倉庫叫囂、砸門，連隨即趕往寵物店打人砸車；後來連千毅的倉庫再遭車輛衝撞，他又派人去寵物店開槍。

之後警方偵辦此案，進一步查出連千毅拓展黑幫組織、賣假貨等，最終法院判7年徒刑，才讓事件告段落。

然而網紅亂象沒有落幕，健身網紅館長陳之漢在連千毅事件隔年，遭黑幫策畫槍擊；本名朱玉宸的小玉涉利用AI技術合成藝人臉孔，製作「深偽色情影片」牟利；知名實況主Toyz劉偉建涉入販賣大麻煙彈判4年2月定讞；網紅「晚安小雞」造假影片，人於柬埔寨服刑。

網紅、直播主顛覆一般職業門檻，創造點閱率即能立足，但會觸到紅線包括假訊息、不實廣告、交易糾紛、兒少保護等多樣面向，遑論不少衍伸暴力犯罪，先前內政部稱對有幫派背景的直播主加強掌握，似乎全權推給警方，凸顯政府對於網紅大多鞭長莫及，直播平台使用條款和社群規範的約束力足夠？直播造成問題的反應速度有無迅速？青少年媒體素養教育能否理解、評斷網紅？直播主之亂事件在在都是示警。