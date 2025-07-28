聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／鞭長莫及？ 直播主之亂何時終結

聯合報／ 本報記者林伯驊

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕俗稱保母車的「阿法」休旅車，被連開12槍，當時他與妻子在車內未受傷。記者魯永明／翻攝
知名網紅「鳳梨」（吳泓逸）15日晚間在嘉市區駕俗稱保母車的「阿法」休旅車，被連開12槍，當時他與妻子在車內未受傷。記者魯永明／翻攝
嘉義網紅鳳梨近日在街頭遭開12槍，回顧6年前，網拍直播主連千毅不滿挨批，引發砸店、開槍等一連串治安事件，內政部當時說會掌握黑道背景直播主，迄今網紅產業持續成長，涉入刑案者更層出不窮，「直播主之亂」何時才能終結？

政府對於網紅處於被動接招，檢警針對觸及公然侮辱、誹謗甚至組織犯罪等發動偵辦，網紅廣告不實則依公平交易法裁罰，只是網路平台和網紅本人只求流量，對「擦邊球」都能忽視，光直播主脫口髒話，社會彷彿習以為常，幾無內控機制。

2019年，直播拍賣創造話題的連千毅，不滿經營寵物店直播主鄭又仁批評，便出言恐嚇，鄭也率眾到他的直播倉庫叫囂、砸門，連隨即趕往寵物店打人砸車；後來連千毅的倉庫再遭車輛衝撞，他又派人去寵物店開槍。

之後警方偵辦此案，進一步查出連千毅拓展黑幫組織、賣假貨等，最終法院判7年徒刑，才讓事件告段落。

然而網紅亂象沒有落幕，健身網紅館長陳之漢在連千毅事件隔年，遭黑幫策畫槍擊；本名朱玉宸的小玉涉利用AI技術合成藝人臉孔，製作「深偽色情影片」牟利；知名實況主Toyz劉偉建涉入販賣大麻煙彈判4年2月定讞；網紅「晚安小雞」造假影片，人於柬埔寨服刑。

網紅、直播主顛覆一般職業門檻，創造點閱率即能立足，但會觸到紅線包括假訊息、不實廣告、交易糾紛、兒少保護等多樣面向，遑論不少衍伸暴力犯罪，先前內政部稱對有幫派背景的直播主加強掌握，似乎全權推給警方，凸顯政府對於網紅大多鞭長莫及，直播平台使用條款和社群規範的約束力足夠？直播造成問題的反應速度有無迅速？青少年媒體素養教育能否理解、評斷網紅？直播主之亂事件在在都是示警。

延伸閱讀

挑戰道德底線！26歲性感網紅與繼子譜不倫戀 合拍成人片懷孕「後續悲哀」

罷免全軍覆沒！鍾明軒抖內1690元　狠酸八炯「造謠哥辛苦了」

才街頭遭開槍...網紅鳳梨深夜入院！吐人生感悟「有人陪你一段就下車了」

「館長」陳之漢凱道致詞遭撒冥紙 警查出身分是網紅「吃屎哥」

相關新聞

嘉市福州八街透天厝深夜大火 父逃出、母子受困釀2死

嘉義市福州八街1處3層樓透天厝昨晚10時半失火，幾乎整棟陷入火海，並波及隔壁，嘉市消防局人車趕抵，救出屋主68歲男子，待火勢控制，於2樓尋獲41歲兒子無生命跡象，送醫不治，另於3樓浴室尋獲66歲妻子明顯死亡。

黑幫押人討債 2收押2交保

翁姓男子疑積欠180萬元賭債未還，日前在台北市中山區一處賭場，被討債的竹聯幫明仁會高姓男子等人闖入押走。警方接獲翁男母親...

網路詐騙 多假冒財經名人

刑事局公布今年第二季通報網路廣告平台下架假投資廣告共2萬6492則，以臉書為主，近半數是假冒財經名人。刑事局籲平台業者合...

星期評論／鞭長莫及？ 直播主之亂何時終結

嘉義網紅鳳梨近日在街頭遭開12槍，回顧6年前，網拍直播主連千毅不滿挨批，引發砸店、開槍等一連串治安事件，內政部當時說會掌...

嘉市福州八街透天厝起火 1男無生命跡象 還有1人受困搜索中

嘉義市福州八街1處3樓透天厝晚間10時半失火，冒出大量火煙，幾乎整棟陷入火海，鐵捲門可見熊熊火光，嘉市消防局人車趕抵，發...

嘉市深夜火警 已救出3民眾

嘉義市福州八街晚上傳火警，嘉義市消防局據報派遣分隊趕往灌救，現場為一處3樓透天厝，黑夜裡熊熊火光從住宅鐵捲門內冒出十分駭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。