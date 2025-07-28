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網路詐騙 多假冒財經名人

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

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刑事局公布今年第二季通報網路廣告平台下架假投資廣告共2萬6492則，以臉書為主，近半數是假冒財經名人。刑事局籲平台業者合作，杜絕詐騙廣告流竄，落實源頭防詐，避免民眾受害。

刑事局統計，前年6月28日至上月，2年共通報網路廣告平台下架25萬多則涉詐廣告；今年4至6月通報Meta下架臉書2萬6074則、Google下架各聯播網284則、YouTube134則，廣告態樣偽冒財經名人占45.49%、媒體網紅25.12%、企業領袖13.56%、政治人物2.33%。

Meta日前派高層來台，上周與刑事局舉辦論壇分享阻詐成果，指去年3月到今年6月移除430萬則針對台灣民眾詐騙廣告，全球封鎖700多萬個與緬甸、寮國、柬埔寨等詐騙園區連結詐騙帳號，移除3.3萬多個台灣與詐團有關Facebook與Instagram帳號。

刑事局指出，詐騙廣告常以假求職如陪聊、讀稿員、送貨員、評論員，或課程參與、活動體驗、做公益領禮券、推廣吃素，吸引瀏覽點擊引導至LINE聯繫，再假投資詐騙、招募取款車手、收受人頭帳戶或騙取個資。

假投資廣告宣稱「準時報牌」、「跟著高手學3天，勝過單打獨鬥3年」、「免費贈書或公益送書」、「今天布局、明天驗證」，引誘民眾上鉤。

刑事局提醒民眾，投資股票應透過金管會許可券商下單，勿輕信網路廣告，標榜加入「投資老師」LINE帳號或群組，或點擊連結獲飆股資訊就是詐騙。

詐騙 廣告 網路

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