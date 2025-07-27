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救援受困急流山友 民眾直擊苗消「真的賣命在工作」大讚超帥

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

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一名吳姓山友今天上午攀爬苗栗縣南庄鄉加里山，途中涉水時不慎滑倒，激流沖滑約20公尺遠卡在河床石頭縫隙，苗栗縣政府消防局據報搶救脫困，民眾目擊敬佩消防隊員「賣命在工作」，直呼超帥的！

苗栗縣政府消防局今天上午10點51分接獲報案，吳姓男子（24歲）在南庄鄉加里山步道0.5公里處，涉水過風美溪時滑倒，遭激流沖滑至約20公尺下方石頭縫隙卡住，他爬上大石頭，因水流湍急受困，路過的民宿業者發現報案。

消防局第三救災救護大隊南庄分隊2車、5人，小隊長謝秉辰帶隊，今天中午12點20分到達現場，風美溪河床落差大，遍布大、小石頭，吳還好沒有被沖到更下游，但全身溼透，有寒冷失溫的狀況。

救援人員先拋繩袋給吳男穿上救生衣及頭盔，並以電動鉚釘設備架設固定點在岩石上，藉由繩索輔助確保，約45分鐘將吳帶出，無明顯外傷，過程中有山友目擊錄影，也為消防隊員打氣。

攝影過程中，還旁白「你們以為人救到了就沒事了嗎？沒有喔，那個消防員還要回去收那個繩子，我的天阿！真的是賣命在做這個工作。我超敬佩他們的。

大家要好好善待這些消防救護人員，拜託。你不知道你哪一天會需要用到他們。他們超帥的，超帥的，而且笑起來超可愛的。」

消防隊員認為這是工作的日常，但仍要特別感謝熱心山友停下腳步協助拍攝，還幫他們打氣鼓勵，影片還分享給他們，這次救援是本份應該做的，心中還是很受用。

一名吳姓山友今天在苗栗縣南庄鄉加里山，涉水時不慎滑倒卡在河床石頭縫隙，消防隊員搶救脫困。圖／民眾提供
一名吳姓山友今天在苗栗縣南庄鄉加里山，涉水時不慎滑倒卡在河床石頭縫隙，消防隊員搶救脫困。圖／民眾提供
一名吳姓山友今天在苗栗縣南庄鄉加里山，涉水時不慎滑倒卡在河床石頭縫隙，消防隊員搶救脫困。圖／民眾提供
一名吳姓山友今天在苗栗縣南庄鄉加里山，涉水時不慎滑倒卡在河床石頭縫隙，消防隊員搶救脫困。圖／民眾提供
一名吳姓山友今天在苗栗縣南庄鄉加里山，涉水時不慎滑倒卡在河床石頭縫隙，消防隊員搶救脫困。圖／民眾提供
一名吳姓山友今天在苗栗縣南庄鄉加里山，涉水時不慎滑倒卡在河床石頭縫隙，消防隊員搶救脫困。圖／民眾提供

山友 南庄 消防隊 苗栗縣

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