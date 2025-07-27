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國小畢業後相約黃金海岸玩水…1童遭浪捲走失蹤 海陸空再度大搜索仍無所獲

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

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台南市仁德國小陳姓、藍姓及鍾姓3名畢業生日前相約至南區黃金海岸玩水，傳出溺水意外，所幸藍童自行上岸，陳童由消防人員拉上岸，身體均多處擦傷醫；惟鍾童失蹤迄今，海陸空今日再度搜索仍無所獲，今晚7時因天色昏暗不易搜救而暫停，明天再繼續搜救。

13歲的陳姓男童及同為12歲的藍姓與鍾姓男童剛從仁德國小畢業，暑假後將一起升學到仁德國中就讀，3人本月24日下午相約搭車到黃金海岸戲水，原先都在淺水區玩水，突然不斷有大浪襲來，陸續被浪捲走；藍童、陳童獲救，但鍾童失去蹤影。

鍾童父親當天接獲警方通知，下午4時許趕抵黃金海岸，焦急表示，他不知道兒子與同學相約，竟跑到黃金海岸玩水，並請求搜救人員設法搜救；台南市消防局今再次出動人力與科技設備執行搜尋任務，惟今日風浪大，船艇不下水，以岸巡為主。

消防局今日以無人機升空搜索與人力執行海岸巡查，海巡署海巡隊37人則於外海搜尋，同時空勤總隊亦出動一架直升機，在上午9點到11點之間於相關空域搜尋；消防局統計共出動各式消防車輛10輛、警消15人、義消3人、民間救難團體（菁英搜救隊）19人、船艇1艘、無人機7架（升空20架次）。

至晚間7時，因仍無所獲，天色已昏暗不易搜救，經與家屬溝通後，將於明日8時再行搜救。

台南市仁德國小鍾姓畢業生至南區黃金海岸玩水，遭浪捲走失蹤迄今，海陸空今日再度搜索仍無所獲。本報資料照片
台南市仁德國小鍾姓畢業生至南區黃金海岸玩水，遭浪捲走失蹤迄今，海陸空今日再度搜索仍無所獲。本報資料照片
鍾姓男童的父親獨自坐在岸邊，希望搜救人員盡快找到兒子的下落。本報資料照片
鍾姓男童的父親獨自坐在岸邊，希望搜救人員盡快找到兒子的下落。本報資料照片
台南市仁德國小鍾姓畢業生至南區黃金海岸玩水，遭浪捲走失蹤迄今，海陸空今日再度搜索仍無所獲。本報資料照片
台南市仁德國小鍾姓畢業生至南區黃金海岸玩水，遭浪捲走失蹤迄今，海陸空今日再度搜索仍無所獲。本報資料照片

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