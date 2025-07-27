疑遭離岸流捲走…苗栗竹南龍鳳漁港戲水失蹤少年 尋獲已成冰冷遺體
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6名今年升高中的少年昨到苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港戲水，其中一名15歲吳姓男生疑遭離岸流捲走，經陸海空搜救，今天下午近3時在失蹤處北邊2、3公里海域尋獲，已成一具冰冷遺體。
海巡署中部分署第三岸巡隊昨傍晚6時半接獲報案，吳姓高中生與另3男2女同學昨天到龍鳳漁港北邊風跡沙灘，吳與另2名男同學下水，突然遭捲走失蹤，岸巡人員、無人機及台中海巡隧100噸艇，及苗栗水上救生協會等單位人員，陸海空搜救，昨天一夜未尋獲，今天一早再動員，空中勤務總隊直升機並加入行列持續搜救。
直升機今天下午2時45分左右在距離龍鳳漁港北邊2、3公里，離岸約400分尺的海域發現吳在海中，但已死亡多時，今天海象不佳，搜救人員難以接近，遺體以直升機吊掛到岸邊，家屬以為吳外出打工，沒想到戲水發生不幸，都哀慟逾恆。
當地居民懷疑吳生前是遭離岸流捲走溺水死亡，風跡沙灘外海暗藏離岸流，表面看起來平靜，但一股窄而快速水流從海灘往外海，力量相當強大，讓人難以脫身，這一帶水域過去也曾發生類似不幸，要特別小心注意。
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