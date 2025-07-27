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高雄公車引擎發動、車門緊閉停路邊 駕駛趴方向盤…警消搶救送醫不治
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高市一輛205市公車前天上午6時26分行經前鎮區中華五路停紅綠燈，亮綠燈後卻未往前行駛，民眾發現公車引擎發動，車門緊閉，車上無乘客，驚見駕駛趴臥方向盤上報警；消防員撬開車門，緊急將已無生命跡象的陳姓司機送醫，但仍宣告不治。
警消指出，前天上午6時26分許一輛205公車空車停在前鎮區中華五路路口，有民眾發現公車綠燈後，遲遲未往前行駛，拍車門無人回應，走到前方擋風玻璃查看，發現公車駕駛趴在方向盤上，趕緊報警。
消防局出動2車6人前往，轄區前鎮警分局警方同步抵達現場；由於公車上無乘客，公車引擎發動中，但車門緊閉打不開，消防員以破壞器材撬開車門後，發現趴臥在方向盤上的陳姓司機（56歲）已無呼吸心跳，緊急替他施以CPR，送醫搶救，但仍宣告不治。
警方檢視車內及駕駛座均無打鬥痕跡，陳男身上並無明顯外傷，研判無外力介入，通知鑑識人員到場蒐證，並依規定報請檢察官相驗，確認詳細死亡原因。
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