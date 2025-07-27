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高雄警追查腳踏車失竊案 38歲男嫌拒捕自傷遭逮送辦

中央社／ 高雄27日電

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高雄苓雅警分局調查腳踏車失竊案，今天下午發現失竊車輛及因案遭通緝的王姓竊嫌；詎料王嫌拒捕逃逸並持刀自傷頸部，落網後送醫治療已無大礙，警方詢後依竊盜等罪嫌移送偵辦。

高雄市政府警察局苓雅分局說明，近日偵辦一起腳踏車竊盜案，調閱監視器畫面追查，今天下午1時50分許循線至一處街口發現失竊腳踏車，並於附近發現涉案的38歲王男，未料對方騎腳踏車逃逸拒捕。

警方表示，王男在員警緝捕過程中棄車跑進附近國小，隨後持刀自傷，所幸意識清楚，送醫治療無大礙，詢後依竊盜罪嫌、竊盜及詐欺通緝移送高雄地方檢察署。派出所及偵查隊將加強巡邏，以防止發生類似狀況。

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38歲王姓男子因案遭通緝，日前涉嫌竊走一台腳踏車，27日下午在高雄市苓雅區遭警方逮捕，緝捕過程中，王男持攜帶的美工刀劃傷脖子，所幸意識清楚，送醫治療無大礙，訊後被依竊盜等罪嫌移送法辦。圖／高雄市政府警察局苓雅分局提供（中央社）
38歲王姓男子因案遭通緝，日前涉嫌竊走一台腳踏車，27日下午在高雄市苓雅區遭警方逮捕，緝捕過程中，王男持攜帶的美工刀劃傷脖子，所幸意識清楚，送醫治療無大礙，訊後被依竊盜等罪嫌移送法辦。圖／高雄市政府警察局苓雅分局提供（中央社）

通緝 竊盜 腳踏車

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