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15歲少年昨苗栗竹南沙灘戲水遭浪捲走 下午海面上尋獲遺體

中央社／ 苗栗縣27日電

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15歲吳姓男學生昨天到苗栗縣竹南鎮一處沙灘戲水時，不慎遭海浪捲走，警方及海巡單位獲報前往搜救，空勤直升機今天下午在崎頂海水浴場離岸約400公尺處海面尋獲遺體。

警方調查，吳姓少年與多名友人相約至沙灘戲水，過程中疑遭強浪捲離岸邊，同行友人見狀立即報案求助。

海巡署中部分署透過文字指出，昨天下午接獲報案，指有人遭浪捲走，隨即展開岸際及海上擴大搜索，苗栗水上救生協會等民間團體也加入，搜救任務今天仍持續進行。

空勤總隊直升機今天執行沿岸搜索勤務，現場搜救人員表示，下午3時許在苗栗竹南崎頂海水浴場、距岸約400公尺處海面發現吳姓學生，立即將其吊掛上岸。全案後續由警方與相關單位協助家屬處理。

15歲吳姓男學生26日到苗栗縣竹南鎮一處沙灘戲水，卻不慎遭海浪捲走失蹤，警方及海巡人員獲報前往搜救。圖／海巡署中部分署提供（中央社）
15歲吳姓男學生26日到苗栗縣竹南鎮一處沙灘戲水，卻不慎遭海浪捲走失蹤，警方及海巡人員獲報前往搜救。圖／海巡署中部分署提供（中央社）

沙灘 海巡署 直升機 海水浴場

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