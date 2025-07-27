15歲少年昨苗栗竹南沙灘戲水遭浪捲走 下午海面上尋獲遺體
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15歲吳姓男學生昨天到苗栗縣竹南鎮一處沙灘戲水時，不慎遭海浪捲走，警方及海巡單位獲報前往搜救，空勤直升機今天下午在崎頂海水浴場離岸約400公尺處海面尋獲遺體。
警方調查，吳姓少年與多名友人相約至沙灘戲水，過程中疑遭強浪捲離岸邊，同行友人見狀立即報案求助。
海巡署中部分署透過文字指出，昨天下午接獲報案，指有人遭浪捲走，隨即展開岸際及海上擴大搜索，苗栗水上救生協會等民間團體也加入，搜救任務今天仍持續進行。
空勤總隊直升機今天執行沿岸搜索勤務，現場搜救人員表示，下午3時許在苗栗竹南崎頂海水浴場、距岸約400公尺處海面發現吳姓學生，立即將其吊掛上岸。全案後續由警方與相關單位協助家屬處理。
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