影／新竹縣溯溪驚傳意外 五峰雙龍瀑布45歲教練不幸溺水亡

新竹縣五峰鄉雙龍瀑布今下午傳出溺水意外，1名45歲莊姓溯溪教練，疑似在帶團時於翻滾流處發生意外，竹縣府消防局接獲通報後趕到現場救援，在下午2時半左右終於把溺水者從溪谷拖拉上岸後已失去生命跡象。縣府消防局表示，救護人員在現場將莊男拉上岸進行CPR，試圖送醫搶救，但家屬最後讓病人自然地走，在醫院停車場等候救護車抵達後，莊男遺體交由家屬和禮儀公司處理。

新竹縣消防局表示，現場為某企業社一行8人參加的五峰鄉雙龍瀑布溯溪行程，其中2人是教練，其餘為學員。早上11時17分左右獲報，45歲莊姓教練在行程中，一個不慎在雙龍瀑布的翻滾流處發生溺水意外，救難人員獲報後由產業道路下切溪谷接觸到莊男，最後用捲式擔架固定和繩索架設拖拉，逆流溯溪後還得橫跨溪流，越過困難的地形，才能把莊男搬運到產業道路上。

新竹縣政府消防局呼籲，夏季戲水活動頻繁，請民眾務必時時留意地形與水流變化，以確保活動安全，如防止憾事再次發生。