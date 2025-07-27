快訊

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

桃園醉男公園隨機毆人...10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

罷免投票警察也很忙！中壢接805件交通違規檢舉 男邊騎邊用手機追撞轎車

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

第一波大罷免昨天投票，中壢警方接獲805通交通違規檢舉電話疲於奔命，21歲張男騎機車沿中華路中壢方向，疑似使用手機未注意車前狀況，在中華路二段追撞前方宋男駕駛的轎車，該車禍造成張男胸部挫傷等傷勢，送醫無生命危險，警方今天表示，雙方酒測值0，肇事原因進一步釐清。

中壢區罷免投票率達55.7%，許多選民站出來投票，各投開票所人車踴躍違停亂象，中壢分局指出，昨天竟接獲805 通檢舉交通違規電話，警員執行取締，遭民眾抱怨「難道不讓人投票嗎？」，也有人質疑警方取締不力，警方奔波兩面不是，更查出特定檢舉人不停檢舉投開票所旁交通違停，警方疲於奔命。

中壢警方表示，張男騎乘機車沿台一線中華路往中壢方向，疑似騎車使用手機未注意車前狀況，不真追撞宋男駕駛轎車，機車摔倒、車頭鑽至轎車下，張男猛烈撞擊下，造成胸部挫傷等傷勢，雙方酒測值均為0，真正肇事原因釐清，若調查屬實，張男將依道路交通管理處罰條例罪嫌開罰3000元罰鍰。

張男機車騎士騎車使用手機、未注意車前狀況，追撞前方轎車，機車頭全毀，張男受慯送醫。圖／ 警方提供
張男機車騎士騎車使用手機、未注意車前狀況，追撞前方轎車，機車頭全毀，張男受慯送醫。圖／ 警方提供
張男機車騎士騎車使用手機、未注意車前狀況，追撞前方轎車，機車頭全毀，張男受慯送醫。圖／ 警方提供
張男機車騎士騎車使用手機、未注意車前狀況，追撞前方轎車，機車頭全毀，張男受慯送醫。圖／ 警方提供

中壢 違停 投票率 大罷免 交通違規

延伸閱讀

罷免失敗...游盈隆分析「三大因素」 指罷團選錯戰場「犯兵家大忌」

迎戰823罷免不鬆懈！設後援會募志工 國民黨盼為反惡罷保溫

被精準命中桃園6席罷免全不過 這議員願賭服輸捐1萬做公益

百工百業挺罷免卻失敗 網酸：真的別再情勒

相關新聞

桃園醉男公園隨機毆人！10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

桃園市龜山區中正公園昨晚發生一名40歲林姓男子喝酒醉，強行拉扯公園內不認識的10歲男童並動手毆打，造成男童全身擦挫傷、飽...

罷免投票警察也很忙！中壢接805件交通違規檢舉 男邊騎邊用手機追撞轎車

第一波大罷免昨天投票，中壢警方接獲805通交通違規檢舉電話疲於奔命，21歲張男騎機車沿中華路中壢方向，疑似使用手機未注意...

嘉義東石住宅火警 消防員架梯協助2人脫困

嘉義縣東石鄉上午傳民宅火警，嘉縣消防局出動12消防車、17名消防員前往灌救，協助2名民眾脫困，火警發生原因調查中。

金門料羅深夜貨櫃火警 「3貨櫃悶燒」消防1小時成功滅火

金門料羅清晨驚傳火警！一只停放在順濟宮對面沙灘的貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，熊熊火光嚇壞附近居民，指揮中心獲報立即派遣金...

15歲少年昨苗栗竹南沙灘戲水遭浪捲走 下午海面上尋獲遺體

15歲吳姓男學生昨天到苗栗縣竹南鎮一處沙灘戲水時，不慎遭海浪捲走，警方及海巡單位獲報前往搜救，空勤直升機今天下午在崎頂海...

影／新竹縣溯溪驚傳意外 五峰雙龍瀑布45歲教練不幸溺水亡

新竹縣五峰鄉雙龍瀑布今下午傳出溺水意外，1名45歲莊姓溯溪教練，疑似在帶團時於翻滾流處發生意外，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。