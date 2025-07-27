罷免投票警察也很忙！中壢接805件交通違規檢舉 男邊騎邊用手機追撞轎車

第一波大罷免昨天投票，中壢警方接獲805通交通違規檢舉電話疲於奔命，21歲張男騎機車沿中華路中壢方向，疑似使用手機未注意車前狀況，在中華路二段追撞前方宋男駕駛的轎車，該車禍造成張男胸部挫傷等傷勢，送醫無生命危險，警方今天表示，雙方酒測值0，肇事原因進一步釐清。

中壢區罷免投票率達55.7%，許多選民站出來投票，各投開票所人車踴躍違停亂象，中壢分局指出，昨天竟接獲805 通檢舉交通違規電話，警員執行取締，遭民眾抱怨「難道不讓人投票嗎？」，也有人質疑警方取締不力，警方奔波兩面不是，更查出特定檢舉人不停檢舉投開票所旁交通違停，警方疲於奔命。

中壢警方表示，張男騎乘機車沿台一線中華路往中壢方向，疑似騎車使用手機未注意車前狀況，不真追撞宋男駕駛轎車，機車摔倒、車頭鑽至轎車下，張男猛烈撞擊下，造成胸部挫傷等傷勢，雙方酒測值均為0，真正肇事原因釐清，若調查屬實，張男將依道路交通管理處罰條例罪嫌開罰3000元罰鍰。