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桃園醉男公園隨機毆人！10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

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桃園市龜山區中正公園昨晚發生一名40歲林姓男子喝酒醉，強行拉扯公園內不認識的10歲男童並動手毆打，造成男童全身擦挫傷、飽受驚嚇，對此警方逮捕林男，男童家屬憤而提告，據悉林男有多起酒後滋事紀錄，全案依傷害罪、對兒童犯傷害罪移送偵辦，並通報社福單位啟動兒少保護機制。

龜山警方指出，桃園市龜山區自強北路中正公園內昨晚6時50分許發生一起酒醉男子隨機毆打孩童事件，警方獲報後立即趕抵現場，與熱心民眾合力壓制逮捕犯嫌後，將其帶返派出所偵辦。

經調查年約40歲的林姓男子疑酒後情緒失控，竟於公園內無端出手攻擊一名年僅10歲男童，造成其臉部、肩膀、頸部與手臂等多處挫傷，並曾以手臂強行環抱、拉扯肢體；對此男童父親憤而提告，警方依刑法傷害罪、對兒童犯傷害罪移送桃園地檢署偵辦。

龜山分局指出，本案除依職權通報社福單位啟動兒少保護機制，確保被害童後續安全外，亦考量林男近年有多起酒後滋事紀錄，為防其反覆施暴再度危害他人，將加強該區域巡守，建請檢方聲請羈押，並協助其轉介酒癮治療機構，預防類似事件再度發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園龜山中正公園昨晚發生一名40歲林男強行拉扯公園內不認識的10歲男童並毆打，男童家屬憤而提告，全案依傷害罪、對兒童犯傷害罪移送偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園龜山中正公園昨晚發生一名40歲林男強行拉扯公園內不認識的10歲男童並毆打，男童家屬憤而提告，全案依傷害罪、對兒童犯傷害罪移送偵辦。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區中正公園昨晚發生一名40歲林姓男子喝酒醉，強行拉扯公園內不認識的10歲男童並動手毆打，造成男童全身擦挫傷、飽受驚嚇。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區中正公園昨晚發生一名40歲林姓男子喝酒醉，強行拉扯公園內不認識的10歲男童並動手毆打，造成男童全身擦挫傷、飽受驚嚇。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區中正公園昨晚發生一名40歲林姓男子喝酒醉，強行拉扯公園內不認識的10歲男童並動手毆打，造成男童全身擦挫傷、飽受驚嚇。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區中正公園昨晚發生一名40歲林姓男子喝酒醉，強行拉扯公園內不認識的10歲男童並動手毆打，造成男童全身擦挫傷、飽受驚嚇。記者周嘉茹／翻攝

提告 傷害罪 桃園地檢署

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