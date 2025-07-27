隨著消防局救災勤務日益繁重，車輛載運各式救災裝備器材需求亦隨之提高，欣倫企業社董事長彭永熾有感於消防人員救災及救護工作辛勞，今(27)日以夫妻的名字捐贈災情勘查車1輛予桃園市消防局第二大隊永安分隊，以守護桃園市民生命財產安全。

欣倫企業社董事長彭永熾以夫妻的名字捐贈災情勘查車1輛予桃園市消防局第二大隊永安分隊。圖：永安分隊提供

捐車儀式於今日上午11時於永安分隊舉行，由第二大隊大隊長簡慈彥代表受贈，並回贈感謝狀。欣倫企業社董事長彭永熾、立委涂權吉、議員陳睿生、新屋義消中隊中隊長溫照明、永安義消分隊長徐聰財、新屋義消分隊長黃玉海、新屋防宣分隊分隊長陳美蓉、新屋救護義消分隊長陳錦龍及永安義消全體弟兄等各界人士都受邀出席觀禮。

捐車儀式於今日上午11時於永安分隊舉行，由第二大隊大隊長簡慈彥代表受贈，並回贈感謝狀。圖：永安分隊提供

彭永熾在地深耕永安超過卅年，常常看到救災及救護車輛穿梭在大街小巷；再加上自己也是義消的身分，更能體會救災資源的重要性。希望藉由這次捐贈幫辛苦的消防弟兄在未來任務上減低風險、讓更多的家庭免於破碎，也能為社會盡一點綿薄之力。

第二大隊長簡慈彥表示，永安地處偏遠、且轄區內有許多的鄉間小路，在面對各類災情或突發狀況時，需具備良好的災勘車輛來因應各種任務需求，這次的捐贈不僅能強化救災應變時的行動力，也能讓分隊執行各項公務時更加順利，對提升整體救災效能具有實質助益。他非常佩服彭永熾，不但經商有成，也對桃園地方事務的關心與支持，讓消防及地方民力的合作更為緊密，成為永安地區最堅強的後盾。

本文章來自《桃園電子報》。原文：在地企業回饋社會 捐贈災情勘查車予桃消永安分隊