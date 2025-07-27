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嘉義東石住宅火警 消防員架梯協助2人脫困

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

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嘉義東石鄉上午傳民宅火警，嘉縣消防局出動12消防車、17名消防員前往灌救，協助2名民眾脫困，火警發生原因調查中。

嘉縣消防局表示，今天上午10時許，接獲報案，東石鄉東石村附近發生火警事故，派遣東石、祥和、六腳、布袋、朴子等分隊，出動各式消防車輛12輛、消防員17名前往搶救。起火地點為一棟2樓建築物，消防員抵達後現場立即部署水線進行灌救，並協助2人脫困，火勢已迅速撲滅，詳細起火原因後續將由警方及本局火災調查科進一步釐。

消防局呼籲，為及早發現火災並爭取寶貴逃生時間，住家每一居室應裝設住宅用火災警報器，共同維護居家防火安全。

嘉義縣東石鄉一處民宅上午傳火警，消防員架梯協助2人脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣東石鄉一處民宅上午傳火警，消防員架梯協助2人脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣東石鄉一處民宅上午傳火警，消防員架梯協助2人脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義縣東石鄉一處民宅上午傳火警，消防員架梯協助2人脫困。記者李宗祐／翻攝

東石 火災 嘉義 消防員

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