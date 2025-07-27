疑天雨路滑肇事 國道一號三義段3起車禍「11車碰撞」

國道1號南向152到154公里三義路段今天近午發生3件車禍，共11輛車碰撞，無人受傷，車禍發生時中部地區下雨，疑下雨路面積水肇事，真正肇事原因由國道警方調查中。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天上午11時，在國道1號南向152到154公里三義路段發生交通事故案，發生3起車禍，共11輛車碰撞，包括2輛大客車及9輛轎車，無人受傷，泰安分隊員警到場處理。

3起事故於今天中午12時20分排除恢復通車，有關肇事經過及肇因研判由三大隊持續調查釐清中；三大隊呼籲用路人雨中行車時，應保持較長的跟車距離，小心駕駛並避免變換車道，雨中行車應開啟大燈提醒前後來車，駕車遇打滑（水漂）時，不要急踩煞車減速，應鬆開油門、抓穩方向盤，保持行車方向，以避免事故發生。