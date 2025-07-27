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大客車司機被控肇逃稱「不知與車碰撞」 法官列多理由信了…撤銷處分

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

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陳姓男子駕駛大客車直行，與左側左轉專用道的小客車發生碰撞，因未停車被舉發肇事逃逸，罰3千元並扣吊駕照1個月。陳男指不知發生車禍，訴請撤銷處分。法官審理後，指陳男沒想到小客車會規跨越雙白線，且兩車僅輕微碰撞，相信陳男說法，撤銷原處分。全案可上訴。

判決指出，陳男去年8月29日下午6時44分，駕駛大客車從基隆市八斗子沿北寧路往市中心方向行駛，在通過新豐街口前行駛外線直行道，結果與原本在內線左轉專用道停等紅燈，燈號轉為綠燈時起步直行的小客車發生碰撞，陳未停車處理，直接駛離。

基隆市警察局員警到場後，舉發陳男「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」。公路局台北市區監理所認為陳男違規，依道路交通管理處罰條例及違反道路交通管理事件統一裁罰基準表，裁處罰鍰3000元，吊扣駕駛執照1個月。

陳男不服提起行政訴訟，主張事發生時，他並未察覺車子後方與左側小客車擦撞，因不知情少駛離，未停車適當處理，主觀上並無意駛離以逃避肇事責任，聲明請求撤銷原處分。監理單位答辯，陳男主張不可採信，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理指出，道交條例相關條文，約束汽車駕駛人不論其有無故意或過失，在發生交通事故發生時，都應依規定處置、不得逃逸義務，以利保存證據，配合警察機關調查。

法官指出，所謂「逃逸」，是指有意逃避肇事責任而隱匿行蹤，含有非難性負面評價，故加重處罰。逃逸目的在避免被人發現肇事行為，解釋上應限於故意才能成立，若僅因過失而離開現場，因無逃避肇事責任意圖，僅得以「未依規定處置」評價及處罰。

法官檢視陳男駕駛的大客車行車記錄器畫面，看到事故發生前，小客車在北寧路左轉專用車道停等紅燈，大客車行駛右側的直行車道，兩車道間劃設雙白實線禁止跨越。

當路口號誌轉變為綠燈時，陳男開車往前行，車頭超越左側小客車後，小客車從左轉專用車道逐漸跨越雙白實線，往大客車靠近並碰撞大客車輛的左後側。碰撞時兩車均無明顯晃動或位移，但可見小客車的右照後鏡有一小塊白色構件掉落。

法官指出，兩車碰撞時都無明顯晃動、位移，小客車僅後照鏡構件脫落，碰撞力道應屬輕微。陳男駕駛的大客車車體狹長，小車碰大車，對大車的影響、感受相較是較小的。

法官也說，大客車碰撞位置小客車的位置在左後側，加上小客車原本停在左轉專用車道，陳男可認小客車將要左轉，不會違規跨越雙白實線進入直行車道，碰撞時間又接夜間，不能排除陳男根本不知肇事可能性，監理機關依肇事逃逸處罰於法未合，陳男訴請撤銷原處分有理由，應予准許。

陳姓男子駕駛大客車直行，與左轉專用道小客車發生碰撞，被舉發肇事逃逸，罰3千元並扣吊駕照1個月。陳男訴請撤銷處分，法官以陳男沒想到小客車會規跨越雙白線，且兩車僅輕微碰撞，相信陳男不知肇事說法，撤銷原處分。圖／翻攝自GoogleMap
陳姓男子駕駛大客車直行，與左轉專用道小客車發生碰撞，被舉發肇事逃逸，罰3千元並扣吊駕照1個月。陳男訴請撤銷處分，法官以陳男沒想到小客車會規跨越雙白線，且兩車僅輕微碰撞，相信陳男不知肇事說法，撤銷原處分。圖／翻攝自GoogleMap

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