快訊

大鳥隧道天花板漏水！台鐵大武-瀧溪路線不通 估晚間7時搶修復電

台西文蛤死亡是水門操作人禍？業者慘賠揚言告官 雲林縣府回應了

金門料羅深夜貨櫃火警 「3貨櫃悶燒」消防1小時成功滅火

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

金門料羅清晨驚傳火警！一只停放在順濟宮對面沙灘貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，熊熊火光嚇壞附近居民，指揮中心獲報立即派遣金湖車組計消防車3輛，職義消人員7名前往搶救，歷時將近1小時成功撲滅，現場無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

金門縣消防局在今天凌晨3時18分接獲通報，指稱位於料羅順濟宮對面沙灘有貨櫃起火，消防局金湖車組抵達現場後，帶隊官小隊長李彪龍立即進行環場巡視，確認共有3個貨櫃內部起火燃燒，指揮官立即指揮同仁佈署水線攻擊起火點，因貨櫃內部堆置大量廢棄物，火勢於清晨4時7分全面撲滅，整起搶救過程歷時1小時，方將殘火完全處理完畢，現場燃燒面積約60平方公尺。

消防局提醒，民眾如以貨櫃存放物品，務必落實安全管理措施，關妥櫃門並建立定期巡檢機制，若發現異常應立即撥打119，爭取黃金救援時間。

一只停放在順濟宮對面沙灘的貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，熊熊火光嚇壞附近居民，指揮中心獲報立即派遣金湖車組計消防車3輛，職義消人員7名前往搶救。圖／金門縣消防局提供
一只停放在順濟宮對面沙灘的貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，熊熊火光嚇壞附近居民，指揮中心獲報立即派遣金湖車組計消防車3輛，職義消人員7名前往搶救。圖／金門縣消防局提供
一只停放在順濟宮對面沙灘的貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，指揮中心獲報立即派遣金湖車組計消防車3輛，職義消人員7名前往搶救。圖／金門縣消防局提供
一只停放在順濟宮對面沙灘的貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，指揮中心獲報立即派遣金湖車組計消防車3輛，職義消人員7名前往搶救。圖／金門縣消防局提供
停放在順濟宮對面沙灘的貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，貨櫃內物品都焚燒殆盡。圖／金門縣消防局提供
停放在順濟宮對面沙灘的貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，貨櫃內物品都焚燒殆盡。圖／金門縣消防局提供

貨櫃 金門 沙灘 火災 廢棄物

延伸閱讀

影／金門海上長泳千人齊游習山湖 各組成績揭曉

電動車起火逃生3關鍵 上風處防毒氣、遠離車頭與勿碰車身

台中潭子住宅大樓火警疏散5人 疑似廚房起火

金門海上長泳登場中央長官缺席 在地感嘆活動縮水

相關新聞

桃園醉男公園隨機毆人！10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

桃園市龜山區中正公園昨晚發生一名40歲林姓男子喝酒醉，強行拉扯公園內不認識的10歲男童並動手毆打，造成男童全身擦挫傷、飽...

美籍台裔男酒後高鐵脫序爭吵家暴 警壓制保護管束通報家暴

桃園市中壢區高鐵桃園站昨晚深夜發生一起旅客酒醉疑似家暴脫序事件，40歲美籍台裔葉姓男子與美籍妻子、小孩搭高鐵至桃園站，葉...

驚悚！機車坐墊竟被放針頭 新北女屁股遭扎傷嚇壞急衝醫院驗血

新北市日前發生恐怖的針頭扎人事件。41歲謝女將機車停在蘆洲區長榮路停車格，晚間欲騎車時竟感覺到臀部一陣刺痛，一看赫然發現...

台中潭子住宅大樓火警疏散5人 疑似廚房起火

台中市潭子區一棟住宅大樓今天近中午發生火警，消防隊員到場搶救，疏散5名住戶，疑似廚房起火，起火原因由消防局火調單位調查中...

嘉義東石住宅火警 消防員架梯協助2人脫困

嘉義縣東石鄉上午傳民宅火警，嘉縣消防局出動12消防車、17名消防員前往灌救，協助2名民眾脫困，火警發生原因調查中。

疑天雨路滑肇事 國道一號三義段3起車禍「11車碰撞」

國道1號南向152到154公里三義路段今天近午發生3件車禍，共11輛車碰撞，無人受傷，車禍發生時中部地區下雨，疑下雨路面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。