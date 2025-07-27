金門料羅深夜貨櫃火警 「3貨櫃悶燒」消防1小時成功滅火

金門料羅清晨驚傳火警！一只停放在順濟宮對面沙灘的貨櫃在今天清晨突然起火燃燒，熊熊火光嚇壞附近居民，指揮中心獲報立即派遣金湖車組計消防車3輛，職義消人員7名前往搶救，歷時將近1小時成功撲滅，現場無人員傷亡，詳細起火原因由消防局火災調查科調查中。

金門縣消防局在今天凌晨3時18分接獲通報，指稱位於料羅順濟宮對面沙灘有貨櫃起火，消防局金湖車組抵達現場後，帶隊官小隊長李彪龍立即進行環場巡視，確認共有3個貨櫃內部起火燃燒，指揮官立即指揮同仁佈署水線攻擊起火點，因貨櫃內部堆置大量廢棄物，火勢於清晨4時7分全面撲滅，整起搶救過程歷時1小時，方將殘火完全處理完畢，現場燃燒面積約60平方公尺。

消防局提醒，民眾如以貨櫃存放物品，務必落實安全管理措施，關妥櫃門並建立定期巡檢機制，若發現異常應立即撥打119，爭取黃金救援時間。