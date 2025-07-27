電動車起火逃生3關鍵 上風處防毒氣、遠離車頭與勿碰車身

基隆市電動車、充電樁增加，新型態的火災成為消防救災課題。消防局今天提醒電動車車主，發生電動車事故時，應遠離車體並在上風處避難，因鋰電池若自燃可能產生有毒氣體，同時要避免站在車頭處，因電動車沒有引擎聲，發生暴衝情形更難預測。

消防局表示，隨著環保意識高漲，電動車成為民眾交通工具新選擇，充電樁停車位也日益普及。為了守護民眾安全，基隆市政府交通處、消防局和信義國小地下停車場營運業者，25日舉辦立體停車場電動車消防救災演練，讓消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。

信義國小地下停車場2021年啟用，設有349個小型車停車位，其中18個是電動車充電專用車位。演練設定情境是電動車在充電時起火後，利用油盤模擬熱源，透過自動化科技設備，啟動火災自動偵測、人員通報疏散及細水霧滅火啟動灑水。

停管人員在消防人員抵達前，也可用防火毯覆蓋火源，阻止火勢擴大。消防人員到場後，搭配熱顯像儀搜索高溫處所，並布署泡沫水線搶救，持續射水降溫，直到完全撲滅火勢。

消防局說，地下停車場屬密閉空間，發生火災容易蓄積高溫、濃煙不易排出及延燒鄰近車輛，火災救援更具挑戰性。電動車起火初期，如果處置得宜可以快速滅火，如果讓火勢蔓延開來，過去經驗常會延燒4到7小時，需要耗費大量水量才能滅火。

消防局提醒民眾，發生電動車事故時要記住四大關鍵步驟，首先應遠離車體並選擇上風處避難，因鋰電池熱失控起火自燃，可能產生有毒氣體。其次是避免站在車頭處以防暴衝，因為電動車沒有引擎聲，暴衝情形難以預測。第三是避免觸碰車體避免觸電，田為電動車零組件可能受損產生漏電情形，最後是要速撥「119」，防止火災擴大。