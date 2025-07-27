快訊

不只有雞蛋！專家曝「這8樣」千萬別微波：嚴重恐釀災

氣象粉專：竹節草即將復活范斯高還沒完全消失 明至周三雷陣雨轟

聽新聞
0:00 / 0:00

電動車起火逃生3關鍵 上風處防毒氣、遠離車頭與勿碰車身

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

基隆市電動車、充電樁增加，新型態的火災成為消防救災課題。消防局今天提醒電動車車主，發生電動車事故時，應遠離車體並在上風處避難，因鋰電池若自燃可能產生有毒氣體，同時要避免站在車頭處，因電動車沒有引擎聲，發生暴衝情形更難預測。

消防局表示，隨著環保意識高漲，電動車成為民眾交通工具新選擇，充電樁停車位也日益普及。為了守護民眾安全，基隆市政府交通處、消防局和信義國小地下停車場營運業者，25日舉辦立體停車場電動車消防救災演練，讓消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。

信義國小地下停車場2021年啟用，設有349個小型車停車位，其中18個是電動車充電專用車位。演練設定情境是電動車在充電時起火後，利用油盤模擬熱源，透過自動化科技設備，啟動火災自動偵測、人員通報疏散及細水霧滅火啟動灑水。

停管人員在消防人員抵達前，也可用防火毯覆蓋火源，阻止火勢擴大。消防人員到場後，搭配熱顯像儀搜索高溫處所，並布署泡沫水線搶救，持續射水降溫，直到完全撲滅火勢。

消防局說，地下停車場屬密閉空間，發生火災容易蓄積高溫、濃煙不易排出及延燒鄰近車輛，火災救援更具挑戰性。電動車起火初期，如果處置得宜可以快速滅火，如果讓火勢蔓延開來，過去經驗常會延燒4到7小時，需要耗費大量水量才能滅火。

消防局提醒民眾，發生電動車事故時要記住四大關鍵步驟，首先應遠離車體並選擇上風處避難，因鋰電池熱失控起火自燃，可能產生有毒氣體。其次是避免站在車頭處以防暴衝，因為電動車沒有引擎聲，暴衝情形難以預測。第三是避免觸碰車體避免觸電，田為電動車零組件可能受損產生漏電情形，最後是要速撥「119」，防止火災擴大。

基隆市消防局長游家懿表示，電動車是世界趨勢，但也衍生出新型態的火災應變挑戰，希望藉由搶救演練，和相關單位合作提升電動車火災的應變作戰能力，確保市民生命財產安全。

基隆市交通處和消防局舉辦立體停車場電動車消防救災演練，希望有助消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。圖／消防局提供
基隆市交通處和消防局舉辦立體停車場電動車消防救災演練，希望有助消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。圖／消防局提供
基隆市交通處和消防局舉辦立體停車場電動車消防救災演練，希望有助消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。圖／消防局提供
基隆市交通處和消防局舉辦立體停車場電動車消防救災演練，希望有助消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。圖／消防局提供
基隆市交通處和消防局舉辦立體停車場電動車消防救災演練，希望有助消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。圖／消防局提供
基隆市交通處和消防局舉辦立體停車場電動車消防救災演練，希望有助消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。圖／消防局提供
基隆市交通處和消防局舉辦立體停車場電動車消防救災演練，希望有助消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。圖／消防局提供
基隆市交通處和消防局舉辦立體停車場電動車消防救災演練，希望有助消防人員及停車場管理人員了解搶救過程，確保災害來臨時能迅速應變。圖／消防局提供

電動 火災 停車場

延伸閱讀

提升行車安全性！電動車單踏板模式將於2027年在中國被禁止使用！

冒用縣府名義？金門租車業者發「高溫補貼券」攬陸客惹議

Volkswagen ID.3行駛17萬公里，續航里程卻只少了13公里！

3國產電動車在港市占率逾3成半 比亞迪賣贏特斯拉奪冠

相關新聞

工作上常找碴惹殺機 新莊男猛砍同事多刀行蹤畫面曝

新北市新莊區45歲林男因不滿朱姓男同事平時常找碴，雙方多次發生口角。林男昨晚酒後情緒激動竟持美工刀前往公司，見面二話不說...

美籍台裔男酒後高鐵脫序爭吵家暴 警壓制保護管束通報家暴

桃園市中壢區高鐵桃園站昨晚深夜發生一起旅客酒醉疑似家暴脫序事件，40歲美籍台裔葉姓男子與美籍妻子、小孩搭高鐵至桃園站，葉...

驚悚！機車坐墊竟被放針頭 新北女屁股遭扎傷嚇壞急衝醫院驗血

新北市日前發生恐怖的針頭扎人事件。41歲謝女將機車停在蘆洲區長榮路停車格，晚間欲騎車時竟感覺到臀部一陣刺痛，一看赫然發現...

國1物流車衝上內側護欄 釀轎車追撞 2駕駛送醫

國道1號北向341.5公里處昨（26日）晚間發生連環車禍，一輛新竹貨運的物流車失控撞上內側護欄後，又遭後方小客車追撞，造...

台中太平達春中醫診所招牌掉落 砸中6機車

台中市太平區中興路47號「達春中醫診所」的店招，昨天下午1時許因不明原因鬆脫掉落，當場砸中招牌下方的6輛機車，所幸當時無...

台中潭子住宅大樓火警疏散5人 疑似廚房起火

台中市潭子區一棟住宅大樓今天近中午發生火警，消防隊員到場搶救，疏散5名住戶，疑似廚房起火，起火原因由消防局火調單位調查中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。