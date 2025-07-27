昨（26）日晚間18時50分許，桃園市龜山區自強北路中正公園內發生一起酒醉男子隨機毆打孩童事件，警方獲報後立即趕抵現場，與熱心民眾合力壓制逮捕犯嫌後，將其帶返派出所偵辦。

中正公園內發生一起酒醉男子隨機毆打孩童事件。圖：讀者提供

龜山分局說明，年約40多歲的林姓男子疑似酒後情緒失控，竟於公園內無端出手攻擊一名年僅10歲男童，造成其臉部、肩膀、頸部與手臂等多處挫傷，並曾以手臂強行環抱、拉扯肢體，限制其行動自由，經詢問被害男童及其父親，均明確表示提告，警方便將林男依刑法第277條傷害罪、第286條對兒童犯傷害罪移送桃園地檢署偵辦。

龜山分局指出，該案除依職權通報社福單位啟動兒少保護機制，確保被害童後續安全外，亦考量林男近年有多起酒後滋事紀錄，為防其反覆施暴再度危害他人，將加強該區域巡守，建請檢方聲請羈押，並協助其轉介酒癮治療機構，預防類似事件再度發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山10歲童公園玩耍竟遭醉漢攻擊 家長氣憤提告