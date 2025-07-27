快訊

不只有雞蛋！專家曝「這8樣」千萬別微波：嚴重恐釀災

氣象粉專：竹節草即將復活范斯高還沒完全消失 明至周三雷陣雨轟

龜山10歲童公園玩耍竟遭醉漢攻擊 家長氣憤提告

桃園電子報／ 桃園電子報

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

昨（26）日晚間18時50分許，桃園市龜山區自強北路中正公園內發生一起酒醉男子隨機毆打孩童事件，警方獲報後立即趕抵現場，與熱心民眾合力壓制逮捕犯嫌後，將其帶返派出所偵辦。

S 468574380 0
中正公園內發生一起酒醉男子隨機毆打孩童事件。圖：讀者提供

龜山分局說明，年約40多歲的林姓男子疑似酒後情緒失控，竟於公園內無端出手攻擊一名年僅10歲男童，造成其臉部、肩膀、頸部與手臂等多處挫傷，並曾以手臂強行環抱、拉扯肢體，限制其行動自由，經詢問被害男童及其父親，均明確表示提告，警方便將林男依刑法第277條傷害罪、第286條對兒童犯傷害罪移送桃園地檢署偵辦。

龜山分局指出，該案除依職權通報社福單位啟動兒少保護機制，確保被害童後續安全外，亦考量林男近年有多起酒後滋事紀錄，為防其反覆施暴再度危害他人，將加強該區域巡守，建請檢方聲請羈押，並協助其轉介酒癮治療機構，預防類似事件再度發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山10歲童公園玩耍竟遭醉漢攻擊 家長氣憤提告

延伸閱讀：

  1. 砂石車違規頻傳 桃警聯合稽查防範事故與非法傾倒
  2. 台版櫻花前線看這邊 九族八重櫻最佳賞花期出爐

提告 傷害罪 桃園地檢署

延伸閱讀

不到12小時連攻桃園龜山 林右昌駁必罷名單：每區都要盡全力

龜山啤酒搖滾節嗨翻！音樂派對滿滿人潮 警宣導防酒駕

桃園龜山啤酒搖滾音樂節「狂野叢林祭」 天團動力火車壓軸嗨翻4萬人

已婚男尾牙聚餐性侵酒醉老闆娘 判刑3年10月再賠120萬

相關新聞

工作上常找碴惹殺機 新莊男猛砍同事多刀行蹤畫面曝

新北市新莊區45歲林男因不滿朱姓男同事平時常找碴，雙方多次發生口角。林男昨晚酒後情緒激動竟持美工刀前往公司，見面二話不說...

美籍台裔男酒後高鐵脫序爭吵家暴 警壓制保護管束通報家暴

桃園市中壢區高鐵桃園站昨晚深夜發生一起旅客酒醉疑似家暴脫序事件，40歲美籍台裔葉姓男子與美籍妻子、小孩搭高鐵至桃園站，葉...

驚悚！機車坐墊竟被放針頭 新北女屁股遭扎傷嚇壞急衝醫院驗血

新北市日前發生恐怖的針頭扎人事件。41歲謝女將機車停在蘆洲區長榮路停車格，晚間欲騎車時竟感覺到臀部一陣刺痛，一看赫然發現...

國1物流車衝上內側護欄 釀轎車追撞 2駕駛送醫

國道1號北向341.5公里處昨（26日）晚間發生連環車禍，一輛新竹貨運的物流車失控撞上內側護欄後，又遭後方小客車追撞，造...

台中太平達春中醫診所招牌掉落 砸中6機車

台中市太平區中興路47號「達春中醫診所」的店招，昨天下午1時許因不明原因鬆脫掉落，當場砸中招牌下方的6輛機車，所幸當時無...

台中潭子住宅大樓火警疏散5人 疑似廚房起火

台中市潭子區一棟住宅大樓今天近中午發生火警，消防隊員到場搶救，疏散5名住戶，疑似廚房起火，起火原因由消防局火調單位調查中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。