為提升市民防災暨緊急應變的知識，桃園市消防局第一救災救護大隊迴龍分隊今（27）日特別與轄區內的21世紀別墅社區合作，舉辦一場多元化的防災暨水域安全宣導活動。此次活動吸引近百名居民熱情參與，現場氣氛活潑熱絡，讓防災知識以輕鬆、有趣的方式深植人心。

迴龍分隊與轄區內的21世紀別墅社區合作，舉辦一場多元化的防災暨水域安全宣導活動。圖：迴龍分隊提供

迴龍分隊表示，此次活動設計以「闖關遊戲」形式進行，參與者須通過層層關卡，獲得集點卡印章，完成所有關卡的居民，可兌換實用防災宣導品，讓大朋友小朋友都能樂在其中，學得安心、玩得開心。關卡「蓋世英雄」利用體驗模型模擬廚房油鍋起火情境，讓民眾拿著鍋蓋正確執行滅火方式，並宣導人熄火離觀念；「妙手回春」透過60秒的實際操作，進行CPR心肺復甦術操作教學，學習急救技能；「伸出援手」教導民眾正確的水域救援方式，以延伸物及拋浮具方式進行救援，宣導水域救援不冒險，巧用工具最安全。現場另配合「韌性臺灣—強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫」及「內政部消防署強化災害防救志工協勤量能中程計畫」辦理防災專業人才招募，也讓民眾更加認識義消及災害防救體系，共同守護家園。

CPR心肺復甦術操作教學，學習急救技能。圖：迴龍分隊提供

迴龍分隊長洪正諺表示，「將專業的防災知識化繁為簡，利用趣味闖關模式，讓民眾深切有感，除今日宣導活動，迴龍分隊將持續走入各社區、學校及企業，幫助民眾提升防災意識，強化緊急救護技能，也廣邀民眾加入義消及災害防救志工行列」。

迴龍分隊提醒，目前正值暑假，是水域活動的高峰期，也是溺水意外的高風險時期，呼籲大家在享受戲水樂趣時，務必注意安全，若能學習CPR與簡易急救技能，關鍵時刻就有可能成為拯救他人生命的關鍵角色。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消迴龍分隊攜手社區 闖關遊戲強化防災觀念