台中后里深夜飄瓦斯味 警消揪出腐敗水果味作祟

台中市后里區內東路一處民宅附近，有民眾凌晨疑似聞到瓦斯味，消防局獲報出動並通知警方及天然氣公司。經查發現，所謂瓦斯味其實是垃圾堆內腐敗水果所散發的惡臭，虛驚一場。

台中市消防局今天透過文字稿表示，凌晨接獲民眾通報，指后里區內東路32號附近飄出疑似瓦斯味，立即派遣后里分隊出動3車8人前往現場，並通知市警局及欣彰天然氣公司支援。

消防人員到場，發現該路段未使用天然氣瓦，現場也無明顯瓦斯味，經使用五用氣體偵測器檢測，亦無異常數值反應。

消防人員與大甲警分局員警擴大搜索，最後在一堆垃圾堆中發現臭味來源，與民眾確認為就是此堆垃圾發出臭味。警方指出，因近日天氣炎熱，垃圾中的水果腐敗產生氣味，才讓人誤以為是瓦斯外洩，所幸經查為誤會，已解除疑慮。