新竹印尼女刀傷倒臥路邊 警壓制涉案同鄉男子
👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡
新竹市30歲印尼籍女子今天上午疑遭同為印尼籍的男友持剪刀攻擊，全身是血倒臥路邊，警消獲報到場將女子送醫，無生命危險。男子遭警方壓制帶回，初步調查為感情糾紛。
新竹市消防局透過文字通報，今天上午9時許接獲報案，指西大路736巷內有女子受刀傷，立即派救護車前往救援。
消防局指出，傷者為30歲莉姓外籍女子，疑遭外籍男友持剪刀攻擊，左手肘約4公分撕裂傷，左眉約3公分撕裂傷，後頸2公分穿刺傷，背後多處淺穿刺傷，倒臥路邊明顯失血，生命徵象穩定，送醫救治。
竹市警察局第一分局表示，獲報後派多名警力到場，將27歲印尼籍男子壓制上銬帶回偵訊，初步調查為男子懷疑女友劈腿才持剪刀攻擊，訊後將依殺人未遂罪移送偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言