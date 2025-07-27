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新竹印尼女刀傷倒臥路邊 警壓制涉案同鄉男子

中央社／ 新竹市27日電

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新竹市30歲印尼籍女子今天上午疑遭同為印尼籍的男友持剪刀攻擊，全身是血倒臥路邊，警消獲報到場將女子送醫，無生命危險。男子遭警方壓制帶回，初步調查為感情糾紛。

新竹市消防局透過文字通報，今天上午9時許接獲報案，指西大路736巷內有女子受刀傷，立即派救護車前往救援。

消防局指出，傷者為30歲莉姓外籍女子，疑遭外籍男友持剪刀攻擊，左手肘約4公分撕裂傷，左眉約3公分撕裂傷，後頸2公分穿刺傷，背後多處淺穿刺傷，倒臥路邊明顯失血，生命徵象穩定，送醫救治。

竹市警察局第一分局表示，獲報後派多名警力到場，將27歲印尼籍男子壓制上銬帶回偵訊，初步調查為男子懷疑女友劈腿才持剪刀攻擊，訊後將依殺人未遂罪移送偵辦。

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