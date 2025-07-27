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北市男開車載女友回家 剛睡醒還在恍神...失控撞變電箱釀停電
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張姓男子昨天晚上開車行經北市松山區敦化北路，因恍神失控自撞，過彎撞倒人行道上變電箱，車頭嚴重毀損，車身更直接「倒頭栽」翻倒在車道上，場面凌亂，撞擊當下造成周邊道路燈桿斷電，警方趕抵，確認傷者沒有酒駕、毒駕，警詢後依車禍流程處理。
松山警方指出，26日晚上11點53分獲報，松山區敦化北路315號前有車輛自撞翻車，駕駛張男（35歲）載女朋友吳姓女子（36歲）要回北投住處，過彎時因剛睡醒恍神不慎撞擊人行道上變電箱造成車子翻覆。
撞擊力道大，除了車子翻覆，更因變電箱撞毀造成斷電，警方協助現場疏導並聯繫台電等相關人員到場搶救，約半小時後復電；警方關心傷者，張男和吳女稱僅手腳擦挫傷，無大礙，不需送醫。
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