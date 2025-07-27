快訊

天然利尿劑、有益心血管健康 營養師推薦夏天該吃西瓜8大理由

南下捨棄高鐵改選「它」…台北到新竹只花145元 網狂讚：便宜還豪華

中職／羅戈不走了！中信兄弟：他想一起拚下好成績

失智翁凌晨癱坐路邊 壢警耐心安撫化解驚魂

桃園電子報／ 桃園電子報

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

桃園市中壢區一名患有失智及帕金森氏症的77歲邱姓老翁，於今（27）日凌晨2時許，獨自出門後疑似迷路，癱坐於文中路二段上。正在巡邏的中壢警分局員警獲報後火速趕抵現場，發現該老翁行動不便且語意不清，僅能陳述名字，無法提供其他個人資料。警方以其口述的姓名耐心比對、過濾資料，終於確認老翁的身分，立即聯繫家屬並將其護送返家，結束這場驚魂。

S 16310288 0
患有失智及帕金森氏症的77歲邱姓老翁凌晨獨自出門迷路。圖：讀者提供

文化派出所表示，今日凌晨接獲報案，有名老翁癱坐在文中路二段上，所長賴柏仁與警員林木旺、陳健君等人立即到現場關心，耐心安撫老翁情緒後，憑其口述名字以警政系統反覆比對年籍資料，逐一排除後順利確認老翁身分，趕忙聯繫家屬並將他安全護送返家。家屬感激的說，感謝熱心警察即時伸出援手，讓老父親能平安回到家中。

S 16310289 0
員警確認老翁身分後，趕忙聯繫家屬並將他安全護送返家。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，家中若有年邁或患有失智症長者，應多加關懷陪伴，並可向社會局申請配戴愛心手鍊或使用防走失定位裝置，另亦可至分局偵查隊辦理指紋捺印建檔，以利警方迅速查明身分，協助返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁凌晨癱坐路邊 壢警耐心安撫化解驚魂

延伸閱讀：

  1. 副刊／除了化為泡沫，我們的愛能何去何從？——《蘇州河》
  2. 桃園學前教育結合邏輯思維與運算能力 15所公私立幼兒園展現豐碩成果

桃園 失智症

延伸閱讀

不放棄大罷免投票...桃7旬失智中風男跌倒街頭 警車助回家

吃藍莓防失智！藍莓一買回家就洗容易發霉 專家教正確處理延長保鮮期

美民航機險與B-52轟炸機相撞 機師錄音曝驚魂反應

高雄驚魂車禍！貨車追撞轎車「擦出火花還冒煙」 駕駛：視線死角沒注意

相關新聞

工作上常找碴惹殺機 新莊男猛砍同事多刀行蹤畫面曝

新北市新莊區45歲林男因不滿朱姓男同事平時常找碴，雙方多次發生口角。林男昨晚酒後情緒激動竟持美工刀前往公司，見面二話不說...

美籍台裔男酒後高鐵脫序爭吵家暴 警壓制保護管束通報家暴

桃園市中壢區高鐵桃園站昨晚深夜發生一起旅客酒醉疑似家暴脫序事件，40歲美籍台裔葉姓男子與美籍妻子、小孩搭高鐵至桃園站，葉...

驚悚！機車坐墊竟被放針頭 新北女屁股遭扎傷嚇壞急衝醫院驗血

新北市日前發生恐怖的針頭扎人事件。41歲謝女將機車停在蘆洲區長榮路停車格，晚間欲騎車時竟感覺到臀部一陣刺痛，一看赫然發現...

國1物流車衝上內側護欄 釀轎車追撞 2駕駛送醫

國道1號北向341.5公里處昨（26日）晚間發生連環車禍，一輛新竹貨運的物流車失控撞上內側護欄後，又遭後方小客車追撞，造...

台中太平達春中醫診所招牌掉落 砸中6機車

台中市太平區中興路47號「達春中醫診所」的店招，昨天下午1時許因不明原因鬆脫掉落，當場砸中招牌下方的6輛機車，所幸當時無...

台中潭子住宅大樓火警疏散5人 疑似廚房起火

台中市潭子區一棟住宅大樓今天近中午發生火警，消防隊員到場搶救，疏散5名住戶，疑似廚房起火，起火原因由消防局火調單位調查中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。