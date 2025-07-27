桃園市中壢區一名患有失智及帕金森氏症的77歲邱姓老翁，於今（27）日凌晨2時許，獨自出門後疑似迷路，癱坐於文中路二段上。正在巡邏的中壢警分局員警獲報後火速趕抵現場，發現該老翁行動不便且語意不清，僅能陳述名字，無法提供其他個人資料。警方以其口述的姓名耐心比對、過濾資料，終於確認老翁的身分，立即聯繫家屬並將其護送返家，結束這場驚魂。

患有失智及帕金森氏症的77歲邱姓老翁凌晨獨自出門迷路。圖：讀者提供

文化派出所表示，今日凌晨接獲報案，有名老翁癱坐在文中路二段上，所長賴柏仁與警員林木旺、陳健君等人立即到現場關心，耐心安撫老翁情緒後，憑其口述名字以警政系統反覆比對年籍資料，逐一排除後順利確認老翁身分，趕忙聯繫家屬並將他安全護送返家。家屬感激的說，感謝熱心警察即時伸出援手，讓老父親能平安回到家中。

員警確認老翁身分後，趕忙聯繫家屬並將他安全護送返家。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，家中若有年邁或患有失智症長者，應多加關懷陪伴，並可向社會局申請配戴愛心手鍊或使用防走失定位裝置，另亦可至分局偵查隊辦理指紋捺印建檔，以利警方迅速查明身分，協助返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智翁凌晨癱坐路邊 壢警耐心安撫化解驚魂