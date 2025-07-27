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美籍台裔男酒後高鐵脫序爭吵家暴 警壓制保護管束通報家暴

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

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桃園市中壢區高鐵桃園站昨晚深夜發生一起旅客酒醉疑似家暴脫序事件，40歲美籍台裔葉姓男子與美籍妻子、小孩搭高鐵至桃園站，葉男酒後在高鐵車上疑因夫妻口角爭吵，葉男情緒激動，鐵路警方在桃園站勸阻無效後將他壓制，進行保護管束和向桃園市府社會局進行家暴通報調查。

鐵路警局青埔分駐所指出，葉姓美籍台裔男子與美籍妻子、小孩3人，昨天深夜搭高鐵自新竹北上返回桃園，高鐵快至桃園站前，葉男酒後發生夫妻爭吵，一氣之下拉孩子先走，準備下車，可能酒醉後情動作太太，引起其他旅客擔心報案。

鐵路警察獲報在高鐵桃園站1樓大廳，發現葉男子有酒醉脫序行為，員警上前見葉男情緒激動，一直安撫勸阻無效，為避免影響當事人及其他旅客安全，警方將葉男壓制，實施保護管束，警方發現葉男對家人言行過激行為，警方並依職權向桃園市府社會局進行家暴通報及後續調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美籍台裔葉姓男子在高鐵桃園站酒後脫序情緒激動，鐵路警方壓制進行保護管束。圖／取自「社會事新聞影音」
美籍台裔葉姓男子在高鐵桃園站酒後脫序情緒激動，鐵路警方壓制進行保護管束。圖／取自「社會事新聞影音」
美籍台裔葉姓男子在高鐵桃園站酒後脫序情緒激動，鐵路警方壓制進行保護管束。記者曾增勳／翻攝
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