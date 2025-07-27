驚悚！機車坐墊竟被放針頭 新北女屁股遭扎傷嚇壞急衝醫院驗血

新北市日前發生恐怖的針頭扎人事件。41歲謝女將機車停在蘆洲區長榮路停車格，晚間欲騎車時竟感覺到臀部一陣刺痛，一看赫然發現坐墊上有根針頭。謝女嚇得趕緊去驗血並報警，所幸是陰性並未被感染。蘆洲警方目前正調閱監視器追查涉案嫌犯。

謝姓女子昨天在Threads上貼文指出，23日將機車停在新北市蘆洲區長榮路停車格上，不料機車座墊被插了1根針頭，導致屁股被刺了一個洞。擔心被感染跑了一趟醫院抽血及注射破傷風，所幸檢驗結果陰性，最後前往警局報案，希望能把可惡的人繩之以法。

網友發現後紛紛留言：「也太可怕了，網路短劇的劇情居然真的有」、「大陸短劇的劇碼竟然出現在現實中⋯好可怕」、「怎麼會有這種社會垃圾人」、「真的是很機智耶！那針又短又細，藏在深處真的不是一眼能望穿的！」