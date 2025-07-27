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車禍死傷數基隆優於台北全台最低？ 下一步鎖定降低行人事故

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

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全台交通事故每10萬人死傷人數，基隆去年排名第2低縣市，但行人死傷人數卻是全台第2高。基隆市長謝國樑依序推動行人友善、行人有序及路暢專案，警方統計今年1至4月，基隆每10萬人死傷人數已是全台最低縣市。今年1至7月下旬行人事故，也較去年同期減少三成多，排名將會進步。

謝國樑2022年12月25上任後，以提升交通安全，降低事故傷亡為執政起手式，隔年1月率全國各縣市之先，推動行人友善政策，宣導用路人遵守交通規則，並要求警方嚴格執法，取締汽機車駕駛人行經路口未禮讓行人。

警力站崗加強執法，有效約束駕駛人在路口停等行人先行，但也引發駕駛人反彈，不滿行人違規亂象。市府去年11月起推動行人有序政策，取締行人闖維燈和違規穿越道路等行為。今年4月起再執行路暢專案，加強排除並排停車、岔路口停車等妨礙轉彎視距違停車輛，避免發生事故。

市府表示，除了透過執行3項專案，降低車不讓人、行人違規及違規停車行為，也透過交通工程改善提升行人通行安全，包括畫設綠底行人穿越道（綠斑馬）、路口號誌行人早開時相及行人專用時相、廣設人行道。交通處和各地區公所盤點過後，全市未來將再增設139處斑馬線，提供行人更多保障。

基隆市警局交通隊引用交通部道安資料，指數據顯示基隆去年交通事故每10萬人死傷人數，全台各縣市第二低（次優），僅比台北市高，但今年1至4月的數據，基隆市交通事故每10萬人死傷381人，已低於台北市。

基隆市去年行人每10萬人死傷人數，全國各縣市倒數第2高（次差）。今年1至4月行人每10萬人死傷31人，在全國各縣市排名倒數第6，已進步4個名次。

基隆市警局表示，相關數據顯示基隆市交通政策奏效，車禍事故傷亡件數持續降低。統計今年1月至7月24日，行人事故較去年同期減少80件，降幅36%，每10萬人死傷人數39.3人，預估今年全國排名還會更進步。

警方表示，交通安全改善需要長遠的規畫與執行，市警局將與市府各局處合作，持續透過工程改善、教育宣導與嚴正執法，打造更安全的道路環境，並提醒用路人遵守交通法規，除了避免被取締受罰，也才能真正守護自己和他人安全。

警方執行路暢專案，加強取締違停車輛，確保交通順暢，減少事故發生。記者邱瑞杰／翻攝
警方執行路暢專案，加強取締違停車輛，確保交通順暢，減少事故發生。記者邱瑞杰／翻攝
警方執行行人有序專案，宣導行人遵守交通規則。記者邱瑞杰／翻攝
警方執行行人有序專案，宣導行人遵守交通規則。記者邱瑞杰／翻攝
警方執行行人友善專案，加強取締車輛行經路口，不禮讓人先行違規行為。記者邱瑞杰／翻攝
警方執行行人友善專案，加強取締車輛行經路口，不禮讓人先行違規行為。記者邱瑞杰／翻攝

行人 交通事故

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