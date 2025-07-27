工作上常找碴惹殺機 新莊男猛砍同事多刀行蹤畫面曝

新北市新莊區45歲林男因不滿朱姓男同事平時常找碴，雙方多次發生口角。林男昨晚酒後情緒激動竟持美工刀前往公司，見面二話不說朝朱男頭、手猛砍後逃逸。新莊警獲報掌握林男行蹤，但林男拒捕導致警員受傷，警詢後被依傷害、妨害公務送辦。

據了解，林男與朱男都是新莊區中華路1間瓦斯行員工，但林男疑因不滿朱男在工作上不斷找碴，2人因此爆發多次激烈口角。昨天晚間7時許林男喝酒後越想越氣，竟持美工刀前往瓦斯行，看到朱男後未發一語直接掏出預藏的美工刀朝朱男頭部、手部猛揮。朱男猝不及防遭砍多刀渾身是血跌坐在地，林男行凶後隨即逃逸。