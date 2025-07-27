西屯18歲青年住處墜落亡 房內留字條 家人熟睡不知鄰居通報

台中市西屯區一棟大樓在今天清晨近6時許，傳出有男子墜落一樓意外，因男子體格瘦小、長相清秀，一度被警消誤會未成年，後續查出男子年約18歲，與家人同住在該棟大樓社區，男子房間內留有字條，警方到場採證，初步未發現外力介入，今仍需報請檢察官相驗，以釐清男子死因。

經查，男子年約18歲，與家人同住在該西屯區大樓9樓，疑從住家墜落，警方到場採證，未發現有外力破壞打鬥痕跡，房間內留有抒發心情的字條，案發時家人熟睡未發現，是鄰居聽到墜落聲響後，才趕緊通報警消，由警方通知家屬，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天清晨5時許獲報，西屯區一棟大樓傳出墜落案件，據民眾通報，疑似有男子從高處墜落，高度不詳，經派遣協和分隊1車3人前往救護，同步通知市警局。

救護車到場回報車上載送1名傷患、男性、身分、肢體多處變形、OHCA，送往台中榮總急救，院方急救後宣告不治，年齡近20歲，詳細的案發原因，有待檢警後續釐清。

第六警分局呼籲，遇有困難時應即時向外界求助，切勿做出傷害自身的決定，親友也可多關注身旁家人，並適時給予協助。