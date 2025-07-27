快訊

罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

健康效益大不同 專家告訴你吃黑巧克力的最佳時間及其6大營養

聽新聞
0:00 / 0:00

西屯18歲青年住處墜落亡 房內留字條 家人熟睡不知鄰居通報

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

台中市西屯區一棟大樓在今天清晨近6時許，傳出有男子墜落一樓意外，因男子體格瘦小、長相清秀，一度被警消誤會未成年，後續查出男子年約18歲，與家人同住在該棟大樓社區，男子房間內留有字條，警方到場採證，初步未發現外力介入，今仍需報請檢察官相驗，以釐清男子死因。

經查，男子年約18歲，與家人同住在該西屯區大樓9樓，疑從住家墜落，警方到場採證，未發現有外力破壞打鬥痕跡，房間內留有抒發心情的字條，案發時家人熟睡未發現，是鄰居聽到墜落聲響後，才趕緊通報警消，由警方通知家屬，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今天清晨5時許獲報，西屯區一棟大樓傳出墜落案件，據民眾通報，疑似有男子從高處墜落，高度不詳，經派遣協和分隊1車3人前往救護，同步通知市警局。

救護車到場回報車上載送1名傷患、男性、身分、肢體多處變形、OHCA，送往台中榮總急救，院方急救後宣告不治，年齡近20歲，詳細的案發原因，有待檢警後續釐清。

第六警分局呼籲，遇有困難時應即時向外界求助，切勿做出傷害自身的決定，親友也可多關注身旁家人，並適時給予協助。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市消防局在今早近6時獲報，西屯區一棟大樓傳出男子墜落案件，警方在場拉起封鎖線。圖／讀者提供
台中市消防局在今早近6時獲報，西屯區一棟大樓傳出男子墜落案件，警方在場拉起封鎖線。圖／讀者提供

家人 房間 台中市

延伸閱讀

台中西屯大樓男子墜落 體格瘦小一度被誤傳是少年 送醫不治

汐止行政中心傳意外！翁墜落撞破防護網重傷 家屬忍痛放棄急救

聯準會砸25億元翻修總部 比新建大樓還貴

經典愛國軍教片《黃埔軍魂》曾轟動一時　卻也留下一樁難解悲劇

相關新聞

工作上常找碴惹殺機 新莊男猛砍同事多刀行蹤畫面曝

新北市新莊區45歲林男因不滿朱姓男同事平時常找碴，雙方多次發生口角。林男昨晚酒後情緒激動竟持美工刀前往公司，見面二話不說...

國1物流車衝上內側護欄 釀轎車追撞 2駕駛送醫

國道1號北向341.5公里處昨（26日）晚間發生連環車禍，一輛新竹貨運的物流車失控撞上內側護欄後，又遭後方小客車追撞，造...

台中太平達春中醫診所招牌掉落 砸中6機車

台中市太平區中興路47號「達春中醫診所」的店招，昨天下午1時許因不明原因鬆脫掉落，當場砸中招牌下方的6輛機車，所幸當時無...

西屯18歲青年住處墜落亡 房內留字條 家人熟睡不知鄰居通報

台中市西屯區一棟大樓在今天清晨近6時許，傳出有男子墜落一樓意外，因男子體格瘦小、長相清秀，一度被警消誤會未成年，後續查出...

疑離岸流捲走 15歲高中男生昨天苗栗龍鳳漁港失蹤搜救中

6名高中生昨天結伴到苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港風跡沙灘，3名男生下水，其中一名15歲少年下午6點多失去蹤影，海巡、警方等相關單...

鶯歌火警奪妻女2命 檢方從重依殺人罪求處縱火夫

新北市鶯歌區今年4月初發生住宅火警，無業黃姓男子僅因向妻子討錢不成，遭妻子以言語譏諷是「沒路用的人」，竟縱火奪走妻女二命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。